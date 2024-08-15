Труп лежит под черной накидкой
На юго-западе Екатеринбурга вечером 15 августа обнаружили труп. На месте инцидента работают силовики, рассказал очевидец.
«Возле бульвара Денисова-Уральского, 8 посреди улицы лежит труп», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пришедшие на место сотрудники полиции накрыли тело.
Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Однако осведомленный источник агентства отметил, что, предварительно, смерть не носит криминальный характер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!