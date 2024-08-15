В Екатеринбурге посреди улицы нашли труп. Видео

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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, скр
Труп лежит под черной накидкой Фото:

На юго-западе Екатеринбурга вечером 15 августа обнаружили труп. На месте инцидента работают силовики, рассказал очевидец.

«Возле бульвара Денисова-Уральского, 8 посреди улицы лежит труп», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пришедшие на место сотрудники полиции накрыли тело.

Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Однако осведомленный источник агентства отметил, что, предварительно, смерть не носит криминальный характер.

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На юго-западе Екатеринбурга вечером 15 августа обнаружили труп. На месте инцидента работают силовики, рассказал очевидец. «Возле бульвара Денисова-Уральского, 8 посреди улицы лежит труп», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пришедшие на место сотрудники полиции накрыли тело. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Однако осведомленный источник агентства отметил, что, предварительно, смерть не носит криминальный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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