Из-за пожара сгорело две иномарки (архивное фото)
В Юго-западном районе Екатеринбурга пожар охватил парковку у мусорных баков. От них огонь перекинулся на иномарки, рассказал очевидец URA.RU.
По его словам, во дворе дома по ул. Амундсена, 74 вспыхнула площадка для выброса мусора. Рядом с ней была парковка, на которой сгорели Renault Symbol и частично Nissan Juke. На место выезжали пожарные. О пострадавших информации нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Пожарники тушат остатки Renault
У Nissan сгорела левая часть кузова
Парковка после пожара
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