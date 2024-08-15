15 августа 2024

В Екатеринбурге посреди спального района пожар охватил парковку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за пожара сгорело две иномарки (архивное фото)
Из-за пожара сгорело две иномарки (архивное фото) Фото:

В Юго-западном районе Екатеринбурга пожар охватил парковку у мусорных баков. От них огонь перекинулся на иномарки, рассказал очевидец URA.RU.

По его словам, во дворе дома по ул. Амундсена, 74 вспыхнула площадка для выброса мусора. Рядом с ней была парковка, на которой сгорели Renault Symbol и частично Nissan Juke. На место выезжали пожарные. О пострадавших информации нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. 

Пожарники тушат остатки Renault
Пожарники тушат остатки Renault
Фото:
У Nissan сгорела левая часть кузова
У Nissan сгорела левая часть кузова
Фото:
Парковка после пожара
Парковка после пожара
Фото:

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В Юго-западном районе Екатеринбурга пожар охватил парковку у мусорных баков. От них огонь перекинулся на иномарки, рассказал очевидец URA.RU. По его словам, во дворе дома по ул. Амундсена, 74 вспыхнула площадка для выброса мусора. Рядом с ней была парковка, на которой сгорели Renault Symbol и частично Nissan Juke. На место выезжали пожарные. О пострадавших информации нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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