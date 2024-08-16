Правительство сохранит доходы россиян на фоне «ползучей» инфляции

Мишустин поднял зарплаты работникам федеральных госучреждений на 5,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Михаил Мишустин на 5,1% увеличит зарплаты федеральных чиновников
Премьер-министр Михаил Мишустин на 5,1% увеличит зарплаты федеральных чиновников Фото:

Власти России сохранят доходы россиян в условиях «ползучей» инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении зарплат государственным служащим на 5,1%. Доцент кафедры регулированной деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в разговоре с URA.RU объяснил, что оплату труда индексируют исходя из трех параметров.  

Повышение зарплат бюджетникам приведет к росту экономики, уверен эксперт
Повышение зарплат бюджетникам приведет к росту экономики, уверен эксперт
Фото:

«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября на 5,1% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в документе на Официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о медиках, преподавателях вузов, сотрудниках гидрометцентров. В этот список попали работники учреждений медико-социальной экспертизы. 

Решение Михаила Мишустина  сохранит баланс доходов россиян и стоимости товаров и услуг, уверен Твердохлеб. «Инфляция в нашей стране находится в однозначных параметрах, называется „ползучей“ и считается вполне допустимой. Однако, она опасна тем, что может „скатиться“ в гиперинфляцию», — отметил эксперт.

Как сообщил собеседник URA.RU, при индексации зарплат правительство использовало три показателя. Первый складывается из динамики цен, второй — из возможностей расходной части федерального бюджета. Третий — это выравнивание индексаций зарплат среди всех бюджетников, резюмировал Твердохлеб.

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Власти России сохранят доходы россиян в условиях «ползучей» инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении зарплат государственным служащим на 5,1%. Доцент кафедры регулированной деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в разговоре с URA.RU объяснил, что оплату труда индексируют исходя из трех параметров.   «Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября на 5,1% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в документе на Официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о медиках, преподавателях вузов, сотрудниках гидрометцентров. В этот список попали работники учреждений медико-социальной экспертизы.  Как сообщил собеседник URA.RU, при индексации зарплат правительство использовало три показателя. Первый складывается из динамики цен, второй — из возможностей расходной части федерального бюджета. Третий — это выравнивание индексаций зарплат среди всех бюджетников, резюмировал Твердохлеб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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