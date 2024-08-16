Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раздал награды перед Днем города, они достались в том числе тем, кто претендовал на звание почетного гражданина, но уступил ветерану Жоржу Токареву, охранявшему лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны. На церемонии присутствовал корреспондент URA.RU.
Главную городскую награду Токареву присудили на заседании гордумы в начале августа. В лонг-листе кандидатов были ректор УрФУ Виктор Кокшаров и ректор УрГУПС Александр Галкин. Им Орлов вручил почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом». Токарева на церемонии не было — Орлов пару дней назад съездил к нему домой.
Ветерану кремлевского полка исполнилось в марте 100 лет. В 1945 году именно Токарев охранял судьбоносную встречу Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте.
«Нам всем есть чем гордиться, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди еще много интересных проектов, требующих реализации, к каждому из которых екатеринбуржцы, однозначно, подойдут творчески и неформально, на деле доказывая любовь к своему городу», — обратился к собравшимся Орлов.
А спикер заксо Людмила Бабушкина отметила: «В истории города много достижений, открытий и побед. За три столетия Екатеринбург прославился как центр железоделательного и медеплавильного производства, золотодобычей, добычей драгоценных камней. В годы Великой Отечественной войны именно Екатеринбург был становым хребтом нашего государства. Сегодня Екатеринбург знаменит своими учеными, спортсменами и другими выдающимися деятелями. В городе живут умные, креативные и умеющие эффективно работать люди. Екатеринбурга, его предприятия и руководство города не смогли бы выполнить». После речей и награждений был фуршет.
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раздал награды перед Днем города, они достались в том числе тем, кто претендовал на звание почетного гражданина, но уступил ветерану Жоржу Токареву, охранявшему лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны. На церемонии присутствовал корреспондент URA.RU. Главную городскую награду Токареву присудили на заседании гордумы в начале августа. В лонг-листе кандидатов были ректор УрФУ Виктор Кокшаров и ректор УрГУПС Александр Галкин. Им Орлов вручил почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом». Токарева на церемонии не было — Орлов пару дней назад съездил к нему домой. Ветерану кремлевского полка исполнилось в марте 100 лет. В 1945 году именно Токарев охранял судьбоносную встречу Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте. «Нам всем есть чем гордиться, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди еще много интересных проектов, требующих реализации, к каждому из которых екатеринбуржцы, однозначно, подойдут творчески и неформально, на деле доказывая любовь к своему городу», — обратился к собравшимся Орлов. А спикер заксо Людмила Бабушкина отметила: «В истории города много достижений, открытий и побед. За три столетия Екатеринбург прославился как центр железоделательного и медеплавильного производства, золотодобычей, добычей драгоценных камней. В годы Великой Отечественной войны именно Екатеринбург был становым хребтом нашего государства. Сегодня Екатеринбург знаменит своими учеными, спортсменами и другими выдающимися деятелями. В городе живут умные, креативные и умеющие эффективно работать люди. Екатеринбурга, его предприятия и руководство города не смогли бы выполнить». После речей и награждений был фуршет.