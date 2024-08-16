СК Беларуси начал расследование против комика Комиссаренко

Стендапер Слава Комиссаренко несколько лет живет за границей
В Беларуси начато заочное расследование против комика Славы Комиссаренко. Информацию сообщили в Следственном комитете республики.
«Комиссаренко обвиняется, в том числе в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко», — сообщили в СК. Информацию приводит ТАСС.
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