СК Беларуси начал расследование против комика Комиссаренко

16 августа 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Стендапер Слава Комиссаренко несколько лет живет за границей Фото: Соцсети В Беларуси начато заочное расследование против комика Славы Комиссаренко. Информацию сообщили в Следственном комитете республики. «Комиссаренко обвиняется, в том числе в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко», — сообщили в СК. Информацию приводит ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Беларуси начато заочное расследование против комика Славы Комиссаренко. Информацию сообщили в Следственном комитете республики. «Комиссаренко обвиняется, в том числе в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко», — сообщили в СК. Информацию приводит ТАСС.