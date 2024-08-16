СК Беларуси начал расследование против комика Комиссаренко

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Слава Комиссаренко
Стендапер Слава Комиссаренко несколько лет живет за границей Фото:

В Беларуси начато заочное расследование против комика Славы Комиссаренко. Информацию сообщили в Следственном комитете республики.

«Комиссаренко обвиняется, в том числе в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко», — сообщили в СК. Информацию приводит ТАСС.

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В Беларуси начато заочное расследование против комика Славы Комиссаренко. Информацию сообщили в Следственном комитете республики. «Комиссаренко обвиняется, в том числе в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко», — сообщили в СК. Информацию приводит ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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