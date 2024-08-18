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В Перми резко подорожали услуги стоматологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологические услуги дорожают для пермяков Фото:

Лечение и удаление зубов подорожало в Перми в среднем на 16-18%. Об этом говорят данные Росстата.

«За год первичный прием стоматолога в платных клиниках Перми подорожал на 13%. А вот удаление зуба стало дороже уже на 16%, лечение кариеса — на 18%, изготовление коронки — на 19%», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные статистики.

Услуги стоматологов становятся дороже из-за роста цен на импортные компоненты для лечения. Также подорожание лечения зубов связано с ростом расходов на зарплаты в этой сфере, отмечает издание.

Ранее пермские стоматологи отмечали, что практически в два раза увеличились цены на все материалы из Германии, Америки, Кореи, Японии. Из отечественного в клиниках чаще всего встречаются — электрошпатель и вакуумный смеситель.

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Лечение и удаление зубов подорожало в Перми в среднем на 16-18%. Об этом говорят данные Росстата. «За год первичный прием стоматолога в платных клиниках Перми подорожал на 13%. А вот удаление зуба стало дороже уже на 16%, лечение кариеса — на 18%, изготовление коронки — на 19%», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные статистики. Услуги стоматологов становятся дороже из-за роста цен на импортные компоненты для лечения. Также подорожание лечения зубов связано с ростом расходов на зарплаты в этой сфере, отмечает издание. Ранее пермские стоматологи отмечали, что практически в два раза увеличились цены на все материалы из Германии, Америки, Кореи, Японии. Из отечественного в клиниках чаще всего встречаются — электрошпатель и вакуумный смеситель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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