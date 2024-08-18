В Перми резко подорожали услуги стоматологов

19 августа 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Стоматологические услуги дорожают для пермяков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Лечение и удаление зубов подорожало в Перми в среднем на 16-18%. Об этом говорят данные Росстата. «За год первичный прием стоматолога в платных клиниках Перми подорожал на 13%. А вот удаление зуба стало дороже уже на 16%, лечение кариеса — на 18%, изготовление коронки — на 19%», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные статистики. Услуги стоматологов становятся дороже из-за роста цен на импортные компоненты для лечения. Также подорожание лечения зубов связано с ростом расходов на зарплаты в этой сфере, отмечает издание. Ранее пермские стоматологи отмечали, что практически в два раза увеличились цены на все материалы из Германии, Америки, Кореи, Японии. Из отечественного в клиниках чаще всего встречаются — электрошпатель и вакуумный смеситель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лечение и удаление зубов подорожало в Перми в среднем на 16-18%. Об этом говорят данные Росстата. «За год первичный прием стоматолога в платных клиниках Перми подорожал на 13%. А вот удаление зуба стало дороже уже на 16%, лечение кариеса — на 18%, изготовление коронки — на 19%», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные статистики. Услуги стоматологов становятся дороже из-за роста цен на импортные компоненты для лечения. Также подорожание лечения зубов связано с ростом расходов на зарплаты в этой сфере, отмечает издание. Ранее пермские стоматологи отмечали, что практически в два раза увеличились цены на все материалы из Германии, Америки, Кореи, Японии. Из отечественного в клиниках чаще всего встречаются — электрошпатель и вакуумный смеситель.