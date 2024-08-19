Семья Гридневых из Екатеринбурга поборется за три миллиона рублей в новом шоу «Семейные игры. Битва за олимп». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СТС.
«Евгения Гриднева — преподаватель и архитектор, ее муж Сергей работает инженером. В свое время их сплотила неприятная ситуация: Евгения чуть не попала под колеса автомобиля Сергея. Чтобы компенсировать моральный ущерб, он пригласил девушку на свидание, а через два месяца сделал предложение. Герои вместе пятнадцать лет, воспитывают четырех дочек», — рассказали историю екатеринбуржцев представители телеканала.
Вместе с Евгенией и Сергеем участвуют одна из дочек — Полина, и бабушка Алла. «Мы все обожаем спорт, бегаем, одна дочь занимается скалолазанием, другая спортивной аэробикой. Кроме того, мы шахматисты. Это наш семейный вид спорта. Рыбалка тоже наше общее увлечение», — поделилась Евгения.
В шоу участвует 18 семей, каждая команда состоит из четырех родственников в возрасте от 10 до 65 лет. Чтобы пройти в суперфинал, им предстоит собирать трехметровые пазлы, пройти с закрытыми глазами по прозрачному лабиринту, примерить 20-килограммовые костюмы сумоистов и многое другое. Оценивать спортивные успехи будет олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, ведущими стали Александр Пушной, Валя Карнавал и Василий Артемьев.
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