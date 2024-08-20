Президент России Владимир Путин впервые с 2019 года посетил Кабардино-Балкарию. Глава государства приехал в садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик.
«Президент прибыл в Кабардино-Балкарию. В программе — посещение садоводческого хозяйства „Агро 07“ в селе Герменчик», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля.
Последний раз Владимир Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года. Тогда президент побывал в Нальчике, встретился с руководством республики, посетил детскую академию творчества «Солнечный город», провел заседание Совета по межнациональным отношениям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.