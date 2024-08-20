Путин впервые с 2019 года посетил одну из кавказских республик. Видео

Путин впервые с 2019 года посетил Кабардино-Балкарию
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Президент Путин посетил садоводческое хозяйство «Агро 07» в селе Герменчик
Президент Путин посетил садоводческое хозяйство «Агро 07» в селе Герменчик Фото:

Президент России Владимир Путин впервые с 2019 года посетил Кабардино-Балкарию. Глава государства приехал в садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик.

«Президент прибыл в Кабардино-Балкарию. В программе — посещение садоводческого хозяйства „Агро 07“ в селе Герменчик», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. 

Последний раз Владимир Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года. Тогда президент побывал в Нальчике, встретился с руководством республики, посетил детскую академию творчества «Солнечный город», провел заседание Совета по межнациональным отношениям. 

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Президент России Владимир Путин впервые с 2019 года посетил Кабардино-Балкарию. Глава государства приехал в садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик. «Президент прибыл в Кабардино-Балкарию. В программе — посещение садоводческого хозяйства „Агро 07“ в селе Герменчик», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля.  Последний раз Владимир Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года. Тогда президент побывал в Нальчике, встретился с руководством республики, посетил детскую академию творчества «Солнечный город», провел заседание Совета по межнациональным отношениям. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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