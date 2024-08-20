В Челябинске в квартире случился пожар из-за загоревшегося холодильника. Фото

20 августа 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Обращения по загоревшимся холодильникам поступили в службы практически одновременно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в доме на улице Татьяничевой произошел пожар из-за возгорания холодильника. Сотрудники спасательной службы прибыли на место происшествия после звонка соседа, сообщили 20 августа в пресс-службе МЧС региона. «Сразу два инцидента, связанных с возгоранием холодильников, произошло в Челябинске. Сигналы на номер „112“ поступили с многоквартирных домов по улицам Татьяничева и Российская. В первом случае неладное почувствовал сосед из смежной квартиры, когда увидел дым из розетки. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь и потушили бытовой прибор», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве рассказали и про пожар из-за холодильной камеры на улице Российской. Там жильцы потушили возгорание до приезда служб. Уточняется, что в результате обоих инцидентов пострадавших нет. Причины такого поведения техники устанавливают специалисты дознания. МЧС Челябинской области предоставило инструкцию действий при возгорании холодильника. В таком случае необходимо обесточить помещение и не использовать воду для тушения. Специалисты МЧС рекомендуют использовать порошковый огнетушитель на начальном этапе, и в случае, если самостоятельно потушить пламя не удается, необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных по номерам 101 или 112. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в доме на улице Татьяничевой произошел пожар из-за возгорания холодильника. Сотрудники спасательной службы прибыли на место происшествия после звонка соседа, сообщили 20 августа в пресс-службе МЧС региона. «Сразу два инцидента, связанных с возгоранием холодильников, произошло в Челябинске. Сигналы на номер „112“ поступили с многоквартирных домов по улицам Татьяничева и Российская. В первом случае неладное почувствовал сосед из смежной квартиры, когда увидел дым из розетки. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь и потушили бытовой прибор», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве рассказали и про пожар из-за холодильной камеры на улице Российской. Там жильцы потушили возгорание до приезда служб. Уточняется, что в результате обоих инцидентов пострадавших нет. Причины такого поведения техники устанавливают специалисты дознания. МЧС Челябинской области предоставило инструкцию действий при возгорании холодильника. В таком случае необходимо обесточить помещение и не использовать воду для тушения. Специалисты МЧС рекомендуют использовать порошковый огнетушитель на начальном этапе, и в случае, если самостоятельно потушить пламя не удается, необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных по номерам 101 или 112.