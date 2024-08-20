20 августа 2024

The Mirror: врач назвала два продукта для похудения, необходимые для любой диеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Для похудения необходимо комплексное питание, включающее в себя много белка и клетчатки
Для похудения необходимо комплексное питание, включающее в себя много белка и клетчатки Фото:

Американские ученые назвали два продукта для похудения, которые могут стать ключевыми факторами изменения массы тела. По словам исследователей, помимо персонализации питания, необходимо употреблять много клетчатки и белка. Об этом заявила диетолог и соавтор программы похудения Минди Ли.

«Исследование убедительно показывает, что увеличение потребления белка и клетчатки при одновременном снижении калорийности необходимо для оптимизации безопасности и эффективности диет для похудения», — сказала Ли порталу The Mirror. Ее коллега, ведущий исследователь Университета Иллинойса, профессор Манабу Накамура, подчеркнул, что ключ к потере веса и его удержанию — гибкость и персонализация питания.

Исследование показало, что после года диеты с большим количеством белка и клетчатки 41% респондентов потеряли более пяти процентов своей массы тела. В большинстве случаев они потребляли до 20 граммов клетчатки и до 80 граммов белка при потреблении 1500 калорий в день.

Помимо фруктов и овощей, клетчатку можно найти в крупах и отрубях, передает слова врача и телеведущего Александра Мясникова НСН. Белок, содержащийся в постном мясе, тофу, рыбе, яйцах и сыре, также может помочь создать сбалансированный рацион питания.

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Американские ученые назвали два продукта для похудения, которые могут стать ключевыми факторами изменения массы тела. По словам исследователей, помимо персонализации питания, необходимо употреблять много клетчатки и белка. Об этом заявила диетолог и соавтор программы похудения Минди Ли. «Исследование убедительно показывает, что увеличение потребления белка и клетчатки при одновременном снижении калорийности необходимо для оптимизации безопасности и эффективности диет для похудения», — сказала Ли порталу The Mirror. Ее коллега, ведущий исследователь Университета Иллинойса, профессор Манабу Накамура, подчеркнул, что ключ к потере веса и его удержанию — гибкость и персонализация питания. Исследование показало, что после года диеты с большим количеством белка и клетчатки 41% респондентов потеряли более пяти процентов своей массы тела. В большинстве случаев они потребляли до 20 граммов клетчатки и до 80 граммов белка при потреблении 1500 калорий в день. Помимо фруктов и овощей, клетчатку можно найти в крупах и отрубях, передает слова врача и телеведущего Александра Мясникова НСН. Белок, содержащийся в постном мясе, тофу, рыбе, яйцах и сыре, также может помочь создать сбалансированный рацион питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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