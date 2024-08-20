The Mirror: врач назвала два продукта для похудения, необходимые для любой диеты

Американские ученые назвали два продукта для похудения, которые могут стать ключевыми факторами изменения массы тела. По словам исследователей, помимо персонализации питания, необходимо употреблять много клетчатки и белка. Об этом заявила диетолог и соавтор программы похудения Минди Ли.
«Исследование убедительно показывает, что увеличение потребления белка и клетчатки при одновременном снижении калорийности необходимо для оптимизации безопасности и эффективности диет для похудения», — сказала Ли порталу The Mirror. Ее коллега, ведущий исследователь Университета Иллинойса, профессор Манабу Накамура, подчеркнул, что ключ к потере веса и его удержанию — гибкость и персонализация питания.
Исследование показало, что после года диеты с большим количеством белка и клетчатки 41% респондентов потеряли более пяти процентов своей массы тела. В большинстве случаев они потребляли до 20 граммов клетчатки и до 80 граммов белка при потреблении 1500 калорий в день.
Помимо фруктов и овощей, клетчатку можно найти в крупах и отрубях, передает слова врача и телеведущего Александра Мясникова НСН. Белок, содержащийся в постном мясе, тофу, рыбе, яйцах и сыре, также может помочь создать сбалансированный рацион питания.
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