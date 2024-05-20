В Кремле сообщили о принятых мерах по защите Белгорода от обстрелов

Россия вынуждена будет создать санитарную зону с целью защитить Белгород от украинских атак. Эта одна из мер, которая сейчас организуется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Глава РФ ранее отмечал необходимость создания такой зоны.
«Обращу ваше внимание на слова президента России в Китае. Он информировал о создании санитарной зоны безопасности. Она отодвинет украинские расчеты от Белгородской области и других приграничных регионов. Главная задача — защитить Белгород», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Путин отмечал в ходе рабочей встречи в Китае, что Украина открыто атакует Белгород, нанося удары по центральной части города. Российский лидер заявлял о необходимости защитить как сам Белгород, так и другие приграничные территории.
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