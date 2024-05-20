В Кремле сообщили о принятых мерах по защите Белгорода от обстрелов

Песков: Россия создаст санитарную зону в Белгородской области с целью защиты

20 мая 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Россия будет защищать как Белгород, так и другие приграничные территории, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вынуждена будет создать санитарную зону с целью защитить Белгород от украинских атак. Эта одна из мер, которая сейчас организуется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Глава РФ ранее отмечал необходимость создания такой зоны. «Обращу ваше внимание на слова президента России в Китае. Он информировал о создании санитарной зоны безопасности. Она отодвинет украинские расчеты от Белгородской области и других приграничных регионов. Главная задача — защитить Белгород», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин отмечал в ходе рабочей встречи в Китае, что Украина открыто атакует Белгород, нанося удары по центральной части города. Российский лидер заявлял о необходимости защитить как сам Белгород, так и другие приграничные территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия вынуждена будет создать санитарную зону с целью защитить Белгород от украинских атак. Эта одна из мер, которая сейчас организуется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Глава РФ ранее отмечал необходимость создания такой зоны. «Обращу ваше внимание на слова президента России в Китае. Он информировал о создании санитарной зоны безопасности. Она отодвинет украинские расчеты от Белгородской области и других приграничных регионов. Главная задача — защитить Белгород», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин отмечал в ходе рабочей встречи в Китае, что Украина открыто атакует Белгород, нанося удары по центральной части города. Российский лидер заявлял о необходимости защитить как сам Белгород, так и другие приграничные территории.