В Кремле сообщили о принятых мерах по защите Белгорода от обстрелов

Песков: Россия создаст санитарную зону в Белгородской области с целью защиты
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Россия будет защищать как Белгород, так и другие приграничные территории, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия вынуждена будет создать санитарную зону с целью защитить Белгород от украинских атак. Эта одна из мер, которая сейчас организуется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Глава РФ ранее отмечал необходимость создания такой зоны.

«Обращу ваше внимание на слова президента России в Китае. Он информировал о создании санитарной зоны безопасности. Она отодвинет украинские расчеты от Белгородской области и других приграничных регионов. Главная задача — защитить Белгород», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Путин отмечал в ходе рабочей встречи в Китае, что Украина открыто атакует Белгород, нанося удары по центральной части города. Российский лидер заявлял о необходимости защитить как сам Белгород, так и другие приграничные территории.

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Россия вынуждена будет создать санитарную зону с целью защитить Белгород от украинских атак. Эта одна из мер, которая сейчас организуется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Глава РФ ранее отмечал необходимость создания такой зоны. «Обращу ваше внимание на слова президента России в Китае. Он информировал о создании санитарной зоны безопасности. Она отодвинет украинские расчеты от Белгородской области и других приграничных регионов. Главная задача — защитить Белгород», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин отмечал в ходе рабочей встречи в Китае, что Украина открыто атакует Белгород, нанося удары по центральной части города. Российский лидер заявлял о необходимости защитить как сам Белгород, так и другие приграничные территории.
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