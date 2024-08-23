Боевики американской ЧВК опубликовали фото своей позиции возле детской площадки

23 августа 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Американские бойцы ЧВК опубликовали фото возле детской площадки с минометами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Американские бойцы из ЧВК Forward Observation Group опубликовали фото в своих соцсетях, где заметно, как они устанавливают минометы на детской площадке. Об этом сообщают СМИ. Однако, информацию о том, где и когда было сделано фото не предоставили. Отмечается, что фото было опубликовано 22 августа в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской) частной военной компании. На нем изображен военный в форме, с нашивкой в виде американских флагов, который склонился над минометом вблизи детской площадки и жилых домов. «Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории РФ, либо на территории Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома», — пишут РИА Новости в своем telegram -канале. Там же отметили, что вероятнее всего кадры были сделаны еще весной. Ранее URA.RU писало, что ЧВК из США принимала участие во вторжении ВСУ в Курскую область. Однако они отрицают свои причастность. Кроме того, из соцсетей компании стало известно, что она присутствует на Украине уже два года. По данным telegram-канала Shot, ВС РФ уничтожили 60 наемников американской ЧВК Forward под Курском. Украинские ДРГ вошли в Курскую область 6 августа. Их продвижение было приостановлено, сейчас идет зачистка территорий от ВСУ. За время курской операции было уничтожено 4700 военных и 68 танков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские бойцы из ЧВК Forward Observation Group опубликовали фото в своих соцсетях, где заметно, как они устанавливают минометы на детской площадке. Об этом сообщают СМИ. Однако, информацию о том, где и когда было сделано фото не предоставили. Отмечается, что фото было опубликовано 22 августа в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской) частной военной компании. На нем изображен военный в форме, с нашивкой в виде американских флагов, который склонился над минометом вблизи детской площадки и жилых домов. «Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории РФ, либо на территории Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома», — пишут РИА Новости в своем telegram-канале. Там же отметили, что вероятнее всего кадры были сделаны еще весной. Ранее URA.RU писало, что ЧВК из США принимала участие во вторжении ВСУ в Курскую область. Однако они отрицают свои причастность. Кроме того, из соцсетей компании стало известно, что она присутствует на Украине уже два года. По данным telegram-канала Shot, ВС РФ уничтожили 60 наемников американской ЧВК Forward под Курском. Украинские ДРГ вошли в Курскую область 6 августа. Их продвижение было приостановлено, сейчас идет зачистка территорий от ВСУ. За время курской операции было уничтожено 4700 военных и 68 танков.