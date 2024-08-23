Рейс «Уральских авиалиний» задержали на 10 часов в Пулково из-за поломки борта

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет пытался взлететь несколько раз Фото:

В Санкт-Петербурге (аэропорт Пулково) задержали на 10 часов рейс «Уральских авиалиний» после нескольких попыток взлететь. Самолет находился на ремонте, а пассажиры ожидали вылет в аэропорту. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика.

«Рейс был отложен по производственной причине, с пассажирами работали представители авиакомпании», — следует из сообщения. В авиакомпании пояснили, что часть пассажиров пересели на более ранние рейсы.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово на 16 часов задержали рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Вылет самолета в Египет должен был состояться в 04:50, однако его перенесли до 20:45.

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В Санкт-Петербурге (аэропорт Пулково) задержали на 10 часов рейс «Уральских авиалиний» после нескольких попыток взлететь. Самолет находился на ремонте, а пассажиры ожидали вылет в аэропорту. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Рейс был отложен по производственной причине, с пассажирами работали представители авиакомпании», — следует из сообщения. В авиакомпании пояснили, что часть пассажиров пересели на более ранние рейсы. Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово на 16 часов задержали рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Вылет самолета в Египет должен был состояться в 04:50, однако его перенесли до 20:45.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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