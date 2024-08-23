Рейс «Уральских авиалиний» задержали на 10 часов в Пулково из-за поломки борта

23 августа 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Самолет пытался взлететь несколько раз Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Санкт-Петербурге (аэропорт Пулково) задержали на 10 часов рейс «Уральских авиалиний» после нескольких попыток взлететь. Самолет находился на ремонте, а пассажиры ожидали вылет в аэропорту. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Рейс был отложен по производственной причине, с пассажирами работали представители авиакомпании», — следует из сообщения. В авиакомпании пояснили, что часть пассажиров пересели на более ранние рейсы. Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово на 16 часов задержали рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Вылет самолета в Египет должен был состояться в 04:50, однако его перенесли до 20:45. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге (аэропорт Пулково) задержали на 10 часов рейс «Уральских авиалиний» после нескольких попыток взлететь. Самолет находился на ремонте, а пассажиры ожидали вылет в аэропорту. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Рейс был отложен по производственной причине, с пассажирами работали представители авиакомпании», — следует из сообщения. В авиакомпании пояснили, что часть пассажиров пересели на более ранние рейсы. Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово на 16 часов задержали рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Вылет самолета в Египет должен был состояться в 04:50, однако его перенесли до 20:45.