Рейс «Уральских авиалиний» задержали на 10 часов в Пулково из-за поломки борта

В Санкт-Петербурге (аэропорт Пулково) задержали на 10 часов рейс «Уральских авиалиний» после нескольких попыток взлететь. Самолет находился на ремонте, а пассажиры ожидали вылет в аэропорту. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика.
«Рейс был отложен по производственной причине, с пассажирами работали представители авиакомпании», — следует из сообщения. В авиакомпании пояснили, что часть пассажиров пересели на более ранние рейсы.
Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово на 16 часов задержали рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Вылет самолета в Египет должен был состояться в 04:50, однако его перенесли до 20:45.
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