16 августа 2024

В аэропорту Кольцово рейс до Шарм-эль-Шейха задержали на 16 часов. Скрин

В аэропорту Кольцово рейс до Шарм-эль-Шейха задержали на 16 часов. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина задержки рейса почти на день неизвестна (архивное фото)
Причина задержки рейса почти на день неизвестна (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском Кольцово на 16 часов задержали рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines до Шарм-Эль-Шейха (Египет). Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Рейс UJ-662 судна A-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 17 августа в 04:25 и долететь до Шарм-эль-Шейха в 07:50 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово.

Причина задержки вылета неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В екатеринбургском Кольцово на 16 часов задержали рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines до Шарм-Эль-Шейха (Египет). Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. «Рейс UJ-662 судна A-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 17 августа в 04:25 и долететь до Шарм-эль-Шейха в 07:50 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Причина задержки вылета неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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