Причина задержки рейса почти на день неизвестна (архивное фото)
В екатеринбургском Кольцово на 16 часов задержали рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines до Шарм-Эль-Шейха (Египет). Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Рейс UJ-662 судна A-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 17 августа в 04:25 и долететь до Шарм-эль-Шейха в 07:50 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово.
Причина задержки вылета неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Ситуация на момент публикации
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