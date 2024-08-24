В Курской области раненый пенсионер пел песню во время своего спасения. Видео опубликовали в telegram-каналах. По приезде в больницу мужчина скончался.
«Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым, по гвардейским законам», — пел пенсионер на кадрах видео, опубликованном в telegram-канале журналиста Анастасии Кашеваровой. Она поделилась, что мужчину эвакуировали из Курского приграничья, в больнице он скончался.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Ранее в МЧС России сообщили, что порядка 3,2 тысячи человек эвакуированы за сутки из приграничных районов. Благодаря действиям сотрудников воссоединились 270 семей, передает «Национальная служба новостей».
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