Раненый в Курской области пенсионер спел песню перед своей смертью. Видео

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Раненый пенсионер, эвакуированный из приграничья, скончался в больнице
Раненый пенсионер, эвакуированный из приграничья, скончался в больнице Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области раненый пенсионер пел песню во время своего спасения. Видео опубликовали в telegram-каналах. По приезде в больницу мужчина скончался.

«Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым, по гвардейским законам», — пел пенсионер на кадрах видео, опубликованном в telegram-канале журналиста Анастасии Кашеваровой. Она поделилась, что мужчину эвакуировали из Курского приграничья, в больнице он скончался. 

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Ранее в МЧС России сообщили, что порядка 3,2 тысячи человек эвакуированы за сутки из приграничных районов. Благодаря действиям сотрудников воссоединились 270 семей, передает «Национальная служба новостей». 

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В Курской области раненый пенсионер пел песню во время своего спасения. Видео опубликовали в telegram-каналах. По приезде в больницу мужчина скончался. «Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым, по гвардейским законам», — пел пенсионер на кадрах видео, опубликованном в telegram-канале журналиста Анастасии Кашеваровой. Она поделилась, что мужчину эвакуировали из Курского приграничья, в больнице он скончался.  Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Ранее в МЧС России сообщили, что порядка 3,2 тысячи человек эвакуированы за сутки из приграничных районов. Благодаря действиям сотрудников воссоединились 270 семей, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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