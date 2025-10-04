Аэропорт Мюнхена возобновил работу после приостановки из-за дронов

В аэропорту Мюнхена ожидаются задержки рейсов
Аэропорт Мюнхена возобновил работу после временной приостановки полетов, вызванной сообщениями о замеченных в окрестностях беспилотных летательных аппаратах.
Об этом сообщила воздушная гавань немецкого города, отметив, что в течение всего дня ожидаются задержки рейсов. Приостановка была введена в целях безопасности для проверки воздушного пространства.
