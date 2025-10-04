Аэропорт Мюнхена возобновил работу после приостановки из-за дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Мюнхена ожидаются задержки рейсов
В аэропорту Мюнхена ожидаются задержки рейсов Фото:

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после временной приостановки полетов, вызванной сообщениями о замеченных в окрестностях беспилотных летательных аппаратах.

Об этом сообщила воздушная гавань немецкого города, отметив, что в течение всего дня ожидаются задержки рейсов. Приостановка была введена в целях безопасности для проверки воздушного пространства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Мюнхена возобновил работу после временной приостановки полетов, вызванной сообщениями о замеченных в окрестностях беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщила воздушная гавань немецкого города, отметив, что в течение всего дня ожидаются задержки рейсов. Приостановка была введена в целях безопасности для проверки воздушного пространства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...