Американский наемник, ветеран войны в Афганистане, ныне участвующий в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область, заявил, что в рядах украинской армии появился хаос. По его словам, военные оказались слишком сильно «растянуты» по территории фронта.
«Нас просили пойти в Курск, в Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», — рассказал военный ABC News. Он подчеркнул, что в первые дни атака ВСУ вызвала подъем духа военных, но по прошествии какого-то времени он угас и ситуация ухудшилась.
Помимо этого, ЧВК Forward Observation Group из США опубликовала фотографии, где их боевики участвуют в нападении на Курскую область, передает RT. На фотографии с бронеавтомобилем и военными была указана геоточка и находилась подпись «Парни в Курске». Подробнее о ситуации в зоне спецоперации — в материале URA.RU.
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