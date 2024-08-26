26 августа 2024

Наемник из США рассказал о хаосе ВСУ, который начался в Курской области

Наемник из США: после нападения на Курскую область у ВСУ начался хаос
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам американского наемника, «подъём энтузиазма» ВСУ сменил хаос
По словам американского наемника, «подъём энтузиазма» ВСУ сменил хаос Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Американский наемник, ветеран войны в Афганистане, ныне участвующий в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область, заявил, что в рядах украинской армии появился хаос. По его словам, военные оказались слишком сильно «растянуты» по территории фронта.

«Нас просили пойти в Курск, в Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», — рассказал военный ABC News. Он подчеркнул, что в первые дни атака ВСУ вызвала подъем духа военных, но по прошествии какого-то времени он угас и ситуация ухудшилась.

Помимо этого, ЧВК Forward Observation Group из США опубликовала фотографии, где их боевики участвуют в нападении на Курскую область, передает RT. На фотографии с бронеавтомобилем и военными была указана геоточка и находилась подпись «Парни в Курске». Подробнее о ситуации в зоне спецоперации — в материале URA.RU. 

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Американский наемник, ветеран войны в Афганистане, ныне участвующий в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область, заявил, что в рядах украинской армии появился хаос. По его словам, военные оказались слишком сильно «растянуты» по территории фронта. «Нас просили пойти в Курск, в Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», — рассказал военный ABC News. Он подчеркнул, что в первые дни атака ВСУ вызвала подъем духа военных, но по прошествии какого-то времени он угас и ситуация ухудшилась. Помимо этого, ЧВК Forward Observation Group из США опубликовала фотографии, где их боевики участвуют в нападении на Курскую область, передает RT. На фотографии с бронеавтомобилем и военными была указана геоточка и находилась подпись «Парни в Курске». Подробнее о ситуации в зоне спецоперации — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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