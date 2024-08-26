ВС РФ ударили по военным и энергетическим объектам Украины: главное об СВО 26 августа

ВС РФ нанесли удар по электроподстанциям в девяти регионах Украины
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ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры Украины
ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продолжают наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины, подрывая ее военный потенциал. Массированные атаки на электроподстанции и газовые компрессорные станции привели к масштабным перебоям в энергоснабжении и логистике. Российские войска также обстреливают склады с западным вооружением. На курском и донецком направлениях идут активные боевые действия, в ходе которых РФ добивается значительных успехов, сокращая силы и технику противника. URA.RU собрало главные новости о спецоперации к вечеру 26 августа.

Удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины

В результате массированного удара по критически важным объектам, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, были поражены электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, сообщает Министерство обороны. Также под удар попали газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые играют ключевую роль в функционировании газотранспортной системы Украины.

Кроме того, удары были нанесены по местам хранения авиационных средств поражения, переданных Западом Киеву, расположенным на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. В результате проведенных атак зафиксированы перебои в электроснабжении, что привело к сбоям в железнодорожных перевозках вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Курское направление

Представитель российского силового ведомства сообщил, что российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек в Курской области. Солдаты ВСУ были ликвидированы у села Нижняя Паровая. Согласно данным источника, уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что армия Украины при нападении на Курскую область в общей сложности потеряла свыше 6,2 тысячи военных, а за прошедшие сутки потери составили более 400 бойцов. Также ВС РФ уничтожили свыше 70 танков ВСУ.

За сутки потери украинской армии составили один танк, 27 единиц бронетехники, включая пять артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Российские войска продвинулись к Константиновке

ВС РФ продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке южнодонецкого направления, укрепляя свои позиции. Это подтвердил заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, отметив, что используется тактика выдавливания противника и отрезания путей снабжения.

Украина атаковала Саратов дронами

ВСУ осуществили атаку на Саратовскую область. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате действия беспилотников были повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе. Министерство обороны России также заявило о девяти сбитых беспилотниках в Саратовской области, а также около 20 дронах над Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областями.

Атаки ВСУ на другие регионы России

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в регионе, но беспилотник был уничтожен на подлете к Ярославлю. Пострадавших и разрушений нет.

По сообщению главы Волгоградской области Андрея Бочарова, ВСУ атаковали Волгоградскую область с использованием беспилотников, которые были сбиты ПВО. Обломками повреждены жилой дом и два нежилых строения, пострадавших нет, работают оперативные службы.

Штурмовики морской пехоты ВС РФ захватили опорные пункты ВСУ под Донецком

Штурмовые подразделения морских пехотинцев ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Времевского выступа под Донецком, передает Пятый канал. Сообщается, что операторы беспилотников оказывали поддержку военнослужащим. Один из операторов, с позывным Сокол, объяснил, что его позывной выбран неспроста: он замечает противника на расстоянии километра и обнаруживает опорные пункты.

По данным самих штурмовиков из бригады морской пехоты, ВСУ на данном участке ослаблены. Командир взвода с позывным Кот сообщил, что противник отступает. Он также отметил, что в основном они сталкиваются с мобилизованными, которые не хотят воевать и были насильно призваны в ряды ВСУ.

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ВС РФ продолжают наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины, подрывая ее военный потенциал. Массированные атаки на электроподстанции и газовые компрессорные станции привели к масштабным перебоям в энергоснабжении и логистике. Российские войска также обстреливают склады с западным вооружением. На курском и донецком направлениях идут активные боевые действия, в ходе которых РФ добивается значительных успехов, сокращая силы и технику противника. URA.RU собрало главные новости о спецоперации к вечеру 26 августа. Удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины В результате массированного удара по критически важным объектам, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, были поражены электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, сообщает Министерство обороны. Также под удар попали газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые играют ключевую роль в функционировании газотранспортной системы Украины. Кроме того, удары были нанесены по местам хранения авиационных средств поражения, переданных Западом Киеву, расположенным на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. В результате проведенных атак зафиксированы перебои в электроснабжении, что привело к сбоям в железнодорожных перевозках вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения. Курское направление Представитель российского силового ведомства сообщил, что российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек в Курской области. Солдаты ВСУ были ликвидированы у села Нижняя Паровая. Согласно данным источника, уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В Министерстве обороны РФ сообщили, что армия Украины при нападении на Курскую область в общей сложности потеряла свыше 6,2 тысячи военных, а за прошедшие сутки потери составили более 400 бойцов. Также ВС РФ уничтожили свыше 70 танков ВСУ. За сутки потери украинской армии составили один танк, 27 единиц бронетехники, включая пять артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Российские войска продвинулись к Константиновке ВС РФ продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке южнодонецкого направления, укрепляя свои позиции. Это подтвердил заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, отметив, что используется тактика выдавливания противника и отрезания путей снабжения. Украина атаковала Саратов дронами ВСУ осуществили атаку на Саратовскую область. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате действия беспилотников были повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе. Министерство обороны России также заявило о девяти сбитых беспилотниках в Саратовской области, а также около 20 дронах над Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областями. Атаки ВСУ на другие регионы России Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в регионе, но беспилотник был уничтожен на подлете к Ярославлю. Пострадавших и разрушений нет. По сообщению главы Волгоградской области Андрея Бочарова, ВСУ атаковали Волгоградскую область с использованием беспилотников, которые были сбиты ПВО. Обломками повреждены жилой дом и два нежилых строения, пострадавших нет, работают оперативные службы. Штурмовики морской пехоты ВС РФ захватили опорные пункты ВСУ под Донецком Штурмовые подразделения морских пехотинцев ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Времевского выступа под Донецком, передает Пятый канал. Сообщается, что операторы беспилотников оказывали поддержку военнослужащим. Один из операторов, с позывным Сокол, объяснил, что его позывной выбран неспроста: он замечает противника на расстоянии километра и обнаруживает опорные пункты. По данным самих штурмовиков из бригады морской пехоты, ВСУ на данном участке ослаблены. Командир взвода с позывным Кот сообщил, что противник отступает. Он также отметил, что в основном они сталкиваются с мобилизованными, которые не хотят воевать и были насильно призваны в ряды ВСУ.
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