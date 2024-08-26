В свердловской больнице пациент избил соседа по палате, перенесшего инсульт

27 августа 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

На буйного пациента медики не могут найти управу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городской больнице Ревды (Свердловская область) пациент избил, а потом угрожал убийством соседу по палате, который разговаривал во сне. Незадолго до этого пострадавший перенес инсульт. Об этом рассказал другой пациент клиники, записавший видео инцидента. «Еще слово скажешь, мертвым будешь! Заткнулся и уснул, ты понял? Еще раз какого-нибудь Петю или Васю позовешь во сне, помрешь тут же», — кричит недовольный мужчина, параллельно избивая бутылкой соседа по палате. Очевидец пояснил E1.ru, что агрессор жаловался медсестрам на четыре бессонных ночи из-за пациента, разговаривающего во сне. По его словам, медики ничего не могли поделать с буйным мужчиной, а следующей ночью он продолжал выяснять отношения громкими криками, сопровождая их ударами в стену. «Он угрожал и сестре лежачего мужчины. А врач сказал — вы все находитесь в общих условиях. Это что-то необъяснимое. При этом, у медсестер нет инструкции на такой случай», — подчеркнул собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в горбольницу. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городской больнице Ревды (Свердловская область) пациент избил, а потом угрожал убийством соседу по палате, который разговаривал во сне. Незадолго до этого пострадавший перенес инсульт. Об этом рассказал другой пациент клиники, записавший видео инцидента. «Еще слово скажешь, мертвым будешь! Заткнулся и уснул, ты понял? Еще раз какого-нибудь Петю или Васю позовешь во сне, помрешь тут же», — кричит недовольный мужчина, параллельно избивая бутылкой соседа по палате. Очевидец пояснил E1.ru, что агрессор жаловался медсестрам на четыре бессонных ночи из-за пациента, разговаривающего во сне. По его словам, медики ничего не могли поделать с буйным мужчиной, а следующей ночью он продолжал выяснять отношения громкими криками, сопровождая их ударами в стену. «Он угрожал и сестре лежачего мужчины. А врач сказал — вы все находитесь в общих условиях. Это что-то необъяснимое. При этом, у медсестер нет инструкции на такой случай», — подчеркнул собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в горбольницу. На момент публикации ответ не поступил.