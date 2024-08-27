В Сатке оставили секции единоборств прежнее место тренировок

27 августа 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Секция единоборств останется на прежнем месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке Челябинской области оставили для секции единоборств прежнее тренировочное место. Об этом заявил глава района Александр Глазков после встречи с тренерами Комплексной спортивной школы. «Преподаватели различных единоборств на прошлой неделе подготовили обращение с просьбой не переносить занятия в помещения другой спортивной школы, к их мнению мы прислушались и оставили все на своих местах», — заявил Глазков. Глава района подчеркнул, что встреча длилась более двух часов, где они обсудили условия работы и замечания тренеров к руководству. Глазков добавил, что по результатам встречи будут сделаны оргвыводы и запущена наладка конструктивного диалога, чтобы учесть все мнения и интересны сторон. Также он поручил провести проверку ряда фактов, прозвучавших во время общения. «Главная наша цель — чтобы наши спортсмены, наше подрастающее поколение, имели достойные условия для занятий, а тренерский состав — необходимые условия труда и достойное отношение к себе. Уверен, что ситуация в целом разрешена, будем контролировать ее и со всеми держать постоянную связь», — уточнил Глазков. Решение о выселении секции единоборств на территорию теннисного корта было принято накануне нового учебного года. Родители и тренеры воспитанников привели ряд доводов, почему новая площадка будет хуже прежней и как это грозит срывам тренировочного процесса. Жители Сатки создали петицию с просьбой не отнимать у единоборцев единственное место для тренировок. После этого решение о переносе секции подтвердил начальник управления по физической культуре и спорту района Юрий Люнгвиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сатке Челябинской области оставили для секции единоборств прежнее тренировочное место. Об этом заявил глава района Александр Глазков после встречи с тренерами Комплексной спортивной школы. «Преподаватели различных единоборств на прошлой неделе подготовили обращение с просьбой не переносить занятия в помещения другой спортивной школы, к их мнению мы прислушались и оставили все на своих местах», — заявил Глазков. Глава района подчеркнул, что встреча длилась более двух часов, где они обсудили условия работы и замечания тренеров к руководству. Глазков добавил, что по результатам встречи будут сделаны оргвыводы и запущена наладка конструктивного диалога, чтобы учесть все мнения и интересны сторон. Также он поручил провести проверку ряда фактов, прозвучавших во время общения. «Главная наша цель — чтобы наши спортсмены, наше подрастающее поколение, имели достойные условия для занятий, а тренерский состав — необходимые условия труда и достойное отношение к себе. Уверен, что ситуация в целом разрешена, будем контролировать ее и со всеми держать постоянную связь», — уточнил Глазков. Решение о выселении секции единоборств на территорию теннисного корта было принято накануне нового учебного года. Родители и тренеры воспитанников привели ряд доводов, почему новая площадка будет хуже прежней и как это грозит срывам тренировочного процесса. Жители Сатки создали петицию с просьбой не отнимать у единоборцев единственное место для тренировок. После этого решение о переносе секции подтвердил начальник управления по физической культуре и спорту района Юрий Люнгвиц.