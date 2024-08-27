В Сатке оставили секции единоборств прежнее место тренировок

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Секция единоборств останется на прежнем месте Фото:

В Сатке Челябинской области оставили для секции единоборств прежнее тренировочное место. Об этом заявил глава района Александр Глазков после встречи с тренерами Комплексной спортивной школы.

«Преподаватели различных единоборств на прошлой неделе подготовили обращение с просьбой не переносить занятия в помещения другой спортивной школы, к их мнению мы прислушались и оставили все на своих местах», — заявил Глазков. Глава района подчеркнул, что встреча длилась более двух часов, где они обсудили условия работы и замечания тренеров к руководству.

Глазков добавил, что по результатам встречи будут сделаны оргвыводы и запущена наладка конструктивного диалога, чтобы учесть все мнения и интересны сторон. Также он поручил провести проверку ряда фактов, прозвучавших во время общения.

«Главная наша цель — чтобы наши спортсмены, наше подрастающее поколение, имели достойные условия для занятий, а тренерский состав — необходимые условия труда и достойное отношение к себе. Уверен, что ситуация в целом разрешена, будем контролировать ее и со всеми держать постоянную связь», — уточнил Глазков.

Решение о выселении секции единоборств на территорию теннисного корта было принято накануне нового учебного года. Родители и тренеры воспитанников привели ряд доводов, почему новая площадка будет хуже прежней и как это грозит срывам тренировочного процесса. Жители Сатки создали петицию с просьбой не отнимать у единоборцев единственное место для тренировок. После этого решение о переносе секции подтвердил начальник управления по физической культуре и спорту района Юрий Люнгвиц.

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В Сатке Челябинской области оставили для секции единоборств прежнее тренировочное место. Об этом заявил глава района Александр Глазков после встречи с тренерами Комплексной спортивной школы. «Преподаватели различных единоборств на прошлой неделе подготовили обращение с просьбой не переносить занятия в помещения другой спортивной школы, к их мнению мы прислушались и оставили все на своих местах», — заявил Глазков. Глава района подчеркнул, что встреча длилась более двух часов, где они обсудили условия работы и замечания тренеров к руководству. Глазков добавил, что по результатам встречи будут сделаны оргвыводы и запущена наладка конструктивного диалога, чтобы учесть все мнения и интересны сторон. Также он поручил провести проверку ряда фактов, прозвучавших во время общения. «Главная наша цель — чтобы наши спортсмены, наше подрастающее поколение, имели достойные условия для занятий, а тренерский состав — необходимые условия труда и достойное отношение к себе. Уверен, что ситуация в целом разрешена, будем контролировать ее и со всеми держать постоянную связь», — уточнил Глазков. Решение о выселении секции единоборств на территорию теннисного корта было принято накануне нового учебного года. Родители и тренеры воспитанников привели ряд доводов, почему новая площадка будет хуже прежней и как это грозит срывам тренировочного процесса. Жители Сатки создали петицию с просьбой не отнимать у единоборцев единственное место для тренировок. После этого решение о переносе секции подтвердил начальник управления по физической культуре и спорту района Юрий Люнгвиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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