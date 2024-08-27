В Свердловской области весь месяц будут чествовать пенсионеров

27 августа 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина открыла торжественное мероприятие в честь Дня пенсионера области Фото: Илья Московец © URA.RU С празднования Дня пенсионера Свердловской области (25 августа) в регионе стартовал месячник в честь пожилых уральцев. В рамках него старшее поколение может посетить различные мероприятия. В своей приветственной речи на торжественном мероприятии, посвященном областному Дню пенсионера, спикер заксо Людмила Бабушкина отметила высокий патриотизм свердловчан, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. «Каждый из вас пример того, что может сделать человек для своей Родины, — добросовестно трудиться, воспитывать детей, внуков и правнуков, развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и другие сферы. Вы создали семьи, воспитали детей, и, конечно, всегда чувствовали и чувствуете причастность к своей Родине, к России, несете ответственность за судьбу своей страны», — подчеркнула Людмила Бабушкина. Спикер заксо напомнила о программах, что работают в Свердловской области для поддержания здоровья и достойного уровня жизни пожилых уральцев. «В нашем регионе действует программа „Старшее поколение“. В 2023 году на реализацию мероприятий в ее рамках было направлено 429,4 млн. рублей. В 2024 году предусмотрено 443,6 млн. рублей», — добавила Бабушкина. По ее словам, в 2023 году в мероприятиях «Школ пожилого возраста» (входят в программу «Старшее поколение»), в рамках которых можно пройти обучение иностранным языкам, навыкам сестринского ухода, компьютерной и финансовой грамотности, изучить туристические маршруты своего края, приняли участие более 15 тысяч человек. С января по июль 2024 года — уже свыше 10 тысяч человек. Людмила Бабушкина (в центре) и замгубернатора Павел Креков поздравили свердловских пенсионеров Фото: управление информполитики парламента Свердловские пенсионеры являются примером того, что может сделать человек для своей Родины, отметила Людмила Бабушкина Фото: управление информполитики парламента Мероприятия в честь Дня пенсионера Свердловской области продлятся весь сентябрь Фото: управление информполитики парламента День пенсионера Свердловской области был утвержден по указу губернатора в 2013 году Фото: управление информполитики парламента В Свердловской области действует программа «Старшее поколение» Фото: управление информполитики парламента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С празднования Дня пенсионера Свердловской области (25 августа) в регионе стартовал месячник в честь пожилых уральцев. В рамках него старшее поколение может посетить различные мероприятия. В своей приветственной речи на торжественном мероприятии, посвященном областному Дню пенсионера, спикер заксо Людмила Бабушкина отметила высокий патриотизм свердловчан, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. «Каждый из вас пример того, что может сделать человек для своей Родины, — добросовестно трудиться, воспитывать детей, внуков и правнуков, развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и другие сферы. Вы создали семьи, воспитали детей, и, конечно, всегда чувствовали и чувствуете причастность к своей Родине, к России, несете ответственность за судьбу своей страны», — подчеркнула Людмила Бабушкина. Спикер заксо напомнила о программах, что работают в Свердловской области для поддержания здоровья и достойного уровня жизни пожилых уральцев. «В нашем регионе действует программа „Старшее поколение“. В 2023 году на реализацию мероприятий в ее рамках было направлено 429,4 млн. рублей. В 2024 году предусмотрено 443,6 млн. рублей», — добавила Бабушкина. По ее словам, в 2023 году в мероприятиях «Школ пожилого возраста» (входят в программу «Старшее поколение»), в рамках которых можно пройти обучение иностранным языкам, навыкам сестринского ухода, компьютерной и финансовой грамотности, изучить туристические маршруты своего края, приняли участие более 15 тысяч человек. С января по июль 2024 года — уже свыше 10 тысяч человек.