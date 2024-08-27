В Свердловской области весь месяц будут чествовать пенсионеров

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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, бабушкина людмила
Людмила Бабушкина открыла торжественное мероприятие в честь Дня пенсионера области Фото:

С празднования Дня пенсионера Свердловской области (25 августа) в регионе стартовал месячник в честь пожилых уральцев. В рамках него старшее поколение может посетить различные мероприятия. В своей приветственной речи на торжественном мероприятии, посвященном областному Дню пенсионера, спикер заксо Людмила Бабушкина отметила высокий патриотизм свердловчан, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента.

«Каждый из вас пример того, что может сделать человек для своей Родины, — добросовестно трудиться, воспитывать детей, внуков и правнуков, развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и другие сферы. Вы создали семьи, воспитали детей, и, конечно, всегда чувствовали и чувствуете причастность к своей Родине, к России, несете ответственность за судьбу своей страны», — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Спикер заксо напомнила о программах, что работают в Свердловской области для поддержания здоровья и достойного уровня жизни пожилых уральцев. «В нашем регионе действует программа „Старшее поколение“. В 2023 году на реализацию мероприятий в ее рамках было направлено 429,4 млн. рублей. В 2024 году предусмотрено 443,6 млн. рублей», — добавила Бабушкина.

По ее словам, в 2023 году в мероприятиях «Школ пожилого возраста» (входят в программу «Старшее поколение»), в рамках которых можно пройти обучение иностранным языкам, навыкам сестринского ухода, компьютерной и финансовой грамотности, изучить туристические маршруты своего края, приняли участие более 15 тысяч человек. С января по июль 2024 года — уже свыше 10 тысяч человек.

Людмила Бабушкина (в центре) и замгубернатора Павел Креков поздравили свердловских пенсионеров
Людмила Бабушкина (в центре) и замгубернатора Павел Креков поздравили свердловских пенсионеров
Фото:
Свердловские пенсионеры являются примером того, что может сделать человек для своей Родины, отметила Людмила Бабушкина
Свердловские пенсионеры являются примером того, что может сделать человек для своей Родины, отметила Людмила Бабушкина
Фото:
Мероприятия в честь Дня пенсионера Свердловской области продлятся весь сентябрь
Мероприятия в честь Дня пенсионера Свердловской области продлятся весь сентябрь
Фото:
День пенсионера Свердловской области был утвержден по указу губернатора в 2013 году
День пенсионера Свердловской области был утвержден по указу губернатора в 2013 году
Фото:
В Свердловской области действует программа «Старшее поколение»
В Свердловской области действует программа «Старшее поколение»
Фото:

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С празднования Дня пенсионера Свердловской области (25 августа) в регионе стартовал месячник в честь пожилых уральцев. В рамках него старшее поколение может посетить различные мероприятия. В своей приветственной речи на торжественном мероприятии, посвященном областному Дню пенсионера, спикер заксо Людмила Бабушкина отметила высокий патриотизм свердловчан, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. «Каждый из вас пример того, что может сделать человек для своей Родины, — добросовестно трудиться, воспитывать детей, внуков и правнуков, развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и другие сферы. Вы создали семьи, воспитали детей, и, конечно, всегда чувствовали и чувствуете причастность к своей Родине, к России, несете ответственность за судьбу своей страны», — подчеркнула Людмила Бабушкина. Спикер заксо напомнила о программах, что работают в Свердловской области для поддержания здоровья и достойного уровня жизни пожилых уральцев. «В нашем регионе действует программа „Старшее поколение“. В 2023 году на реализацию мероприятий в ее рамках было направлено 429,4 млн. рублей. В 2024 году предусмотрено 443,6 млн. рублей», — добавила Бабушкина. По ее словам, в 2023 году в мероприятиях «Школ пожилого возраста» (входят в программу «Старшее поколение»), в рамках которых можно пройти обучение иностранным языкам, навыкам сестринского ухода, компьютерной и финансовой грамотности, изучить туристические маршруты своего края, приняли участие более 15 тысяч человек. С января по июль 2024 года — уже свыше 10 тысяч человек.
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