В Екатеринбурге неожиданно отменили выступление автора романа «Библиотекарь»

В Екатеринбурге отменили выступление писателя и музыканта Михаила Елизарова. Автор романа «Библиотекарь» и сценарист одноименного российского сериала должен был встретиться с поклонниками в баре «Ц» 28 сентября, а на следующий день провести лекцию «Бесовщина в творчестве Гайдара».
«Братья и сестры, по независящим от МЮ (Михаила Юрьевича — прим. ред.) обстоятельствам, вынуждены отменить концерт и лекцию. […] До 10 сентября деньги за приобретенные билеты будут возвращены. Приносим извинения», — сказано в официальном telegram-канале Елизарова. Что стало причиной отмены — не сообщается.
URA.RU обратилось за комментарием к представителям концертной площадки «Ц». Ответ ожидается.
Это не первая отмена писателей в Екатеринбурге. Ранее организаторы книжного фестиваля «Красная строка» запретили выступать правозащитнице Еве Меркачевой, писательнице Ольге Птицевой, критику Галине Юзефович и главному редактору издательства «Альпина нон-фикшн» Павлу Подкосову.
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