В Екатеринбурге неожиданно отменили выступление автора романа «Библиотекарь»

В Екатеринбурге отменили лекцию и концерт писателя Михаила Елизарова

28 августа 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Михаил Елизаров планировал устроить две встречи с поклонниками Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» В Екатеринбурге отменили выступление писателя и музыканта Михаила Елизарова. Автор романа «Библиотекарь» и сценарист одноименного российского сериала должен был встретиться с поклонниками в баре «Ц» 28 сентября, а на следующий день провести лекцию «Бесовщина в творчестве Гайдара». «Братья и сестры, по независящим от МЮ (Михаила Юрьевича — прим. ред.) обстоятельствам, вынуждены отменить концерт и лекцию. […] До 10 сентября деньги за приобретенные билеты будут возвращены. Приносим извинения», — сказано в официальном telegram-канале Елизарова. Что стало причиной отмены — не сообщается. URA.RU обратилось за комментарием к представителям концертной площадки «Ц». Ответ ожидается. Это не первая отмена писателей в Екатеринбурге. Ранее организаторы книжного фестиваля «Красная строка» запретили выступать правозащитнице Еве Меркачевой, писательнице Ольге Птицевой, критику Галине Юзефович и главному редактору издательства «Альпина нон-фикшн» Павлу Подкосову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отменили выступление писателя и музыканта Михаила Елизарова. Автор романа «Библиотекарь» и сценарист одноименного российского сериала должен был встретиться с поклонниками в баре «Ц» 28 сентября, а на следующий день провести лекцию «Бесовщина в творчестве Гайдара». «Братья и сестры, по независящим от МЮ (Михаила Юрьевича — прим. ред.) обстоятельствам, вынуждены отменить концерт и лекцию. […] До 10 сентября деньги за приобретенные билеты будут возвращены. Приносим извинения», — сказано в официальном telegram-канале Елизарова. Что стало причиной отмены — не сообщается. URA.RU обратилось за комментарием к представителям концертной площадки «Ц». Ответ ожидается. Это не первая отмена писателей в Екатеринбурге. Ранее организаторы книжного фестиваля «Красная строка» запретили выступать правозащитнице Еве Меркачевой, писательнице Ольге Птицевой, критику Галине Юзефович и главному редактору издательства «Альпина нон-фикшн» Павлу Подкосову.