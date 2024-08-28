В Екатеринбурге неожиданно отменили выступление автора романа «Библиотекарь»

В Екатеринбурге отменили лекцию и концерт писателя Михаила Елизарова
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Елизаров планировал устроить две встречи с поклонниками Фото:

В Екатеринбурге отменили выступление писателя и музыканта Михаила Елизарова. Автор романа «Библиотекарь» и сценарист одноименного российского сериала должен был встретиться с поклонниками в баре «Ц» 28 сентября, а на следующий день провести лекцию «Бесовщина в творчестве Гайдара».

«Братья и сестры, по независящим от МЮ (Михаила Юрьевича — прим. ред.) обстоятельствам, вынуждены отменить концерт и лекцию. […] До 10 сентября деньги за приобретенные билеты будут возвращены. Приносим извинения», — сказано в официальном telegram-канале Елизарова. Что стало причиной отмены — не сообщается.

URA.RU обратилось за комментарием к представителям концертной площадки «Ц». Ответ ожидается.

Это не первая отмена писателей в Екатеринбурге. Ранее организаторы книжного фестиваля «Красная строка» запретили выступать правозащитнице Еве Меркачевой, писательнице Ольге Птицевой, критику Галине Юзефович и главному редактору издательства «Альпина нон-фикшн» Павлу Подкосову.

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В Екатеринбурге отменили выступление писателя и музыканта Михаила Елизарова. Автор романа «Библиотекарь» и сценарист одноименного российского сериала должен был встретиться с поклонниками в баре «Ц» 28 сентября, а на следующий день провести лекцию «Бесовщина в творчестве Гайдара». «Братья и сестры, по независящим от МЮ (Михаила Юрьевича — прим. ред.) обстоятельствам, вынуждены отменить концерт и лекцию. […] До 10 сентября деньги за приобретенные билеты будут возвращены. Приносим извинения», — сказано в официальном telegram-канале Елизарова. Что стало причиной отмены — не сообщается. URA.RU обратилось за комментарием к представителям концертной площадки «Ц». Ответ ожидается. Это не первая отмена писателей в Екатеринбурге. Ранее организаторы книжного фестиваля «Красная строка» запретили выступать правозащитнице Еве Меркачевой, писательнице Ольге Птицевой, критику Галине Юзефович и главному редактору издательства «Альпина нон-фикшн» Павлу Подкосову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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