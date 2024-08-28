В центре Екатеринбурге возле здания УрФУ неадекватный мужчина систематически выискивал из кустов девушек и выпрыгивал перед ними в оголенном виде. Эсгибициониста поймали общественники из «Русской общины» после его очередной выходки, рассказали представители движения.
«Когда извращенец выбрал очередную жертву, он привычно оголил свое „орудие преступления“. Вот только девушка, почувствовав неладное, обернулась. Но достала телефон, чтобы зафиксировать преступление. Попутно с этим она связалась с „Русской общиной“. Антигерой сразу же предпринял попытку ускользнуть. Но оперативно среагировавшие дружинники не позволили ему скрыться», — пояснили общественники.
Мужчину скрутили и отдали правоохранителям. Его доставили в отдел полиции № 1 по Кировскому району.
Ранее на еще одного извращенца пожаловалась жительница Октябрьского района. По ее словам, мужчина в ночь с 11 на 12 июля напал на нее и начал мастурбировать. Горожанка утверждает, что все случилось около полуночи. Сотрудники полиции уже организовали поиски неадеквата.
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