Властям Пыть-Яха придется дважды перекладывать плитку на аллее Есенина после визита врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Как сообщила URA.RU депутат городской думы Людмила Завадская, главе региона продемонстрировали свежеуложенную плитку, после его отъезда работы приняли депутаты, но затем аллею снова раскопали.
«Плитку укладывали в этом году. Партийному десанту пообещали не разбирать плитку ради ремонта теплосетей, и что трубы заменили ранее. Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов продемонстрировал Кухаруку благоустроенную аллею, замощенную тротуарной плиткой. После отъезда врио губернатора даже прошла приемка, на которой были депутаты и вице-мэр по ЖКХ Олег Иревлин. Но затем все пришлось раскапывать заново — в УКС заявили, что ради замены сетей», — сообщила депутат.
По словам Завадской, плитку демонтировали, и она ждет повторной укладки. Однако часть стройматериалов (плитку, бордюрный камень и основание) при демонтаже успели повредить. «Кроме того, аллею замостили некачественно, плитка вся ходит ходуном. В УКС заявили, что она должна „всосаться“ — никогда такого термина не слышала. Все знали, что будут разбирать аллею, потому что трубы для замены теплотрассы привезли как раз к визиту врио губернатора», — добавляет депутат.
В пресс-службу администрации Пыть-Яха направлен запрос. Ответ ожидается.
Источник: https://vk.com/wall171021040_6620
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