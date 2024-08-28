Соцопросы: в Ленинском районе на выборах в гордуму Челябинска пройдет Гризодуб

29 августа 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

По данным социологов, сейчас Михаил Гризодуб лидирует во мнении избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 На выборах в гордуму Челябинска по округу № 13 в Ленинском районе наибольшую популярность среди шести кандидатов имеет профсоюзный лидер ЧТПЗ Михаил Гризодуб. Это следует из социологического опроса, проведенного по заказу кандидата в первой декаде августа (имеется в распоряжении URA.RU). Лидером рейтинга с большим отрывом является Михаил Гризодуб с показателем 22,6%. Значительно реже опрошенные готовы поддержать Альберта Гильманова (6,1%), Алексея Земзюлина (4,5%) и Оксану Проскурякову (4,1%). Несколько выше рейтинг Альберта Гильманова среди молодых людей до 30 лет (10,4%) и сторонников ЛДПР (26,1%). Чаще готовы поддержать Алексея Земзюлина сторонники СРЗП (21,7%). Рейтинг остальных кандидатов не превышает погрешность измерения. Пятая часть опрошенных (22,1%) не планирует участвовать в голосовании, еще треть респондентов (34,6%) затрудняются с выбором кандидата. В сравнении с данными предыдущего замера значительно вырос рейтинг Михаила Гризодуба (+17,1%), при этом так же увеличились доли неготовых участвовать в голосовании (+11,4%) и неопределившихся с выбором кандидата (+6,6%). Что касается партийных предпочтений опрошенных челябинцев, то лидером партийного рейтинга остается «Единая Россия», за которую готовы проголосовать 44,3% опрошенных. Второе место занимает ЛДПР, ее готовы поддержать 14,9% респондентов. За партию «Справедливая Россия — За Правду» готовы голосовать 8,6%, опрошенных, за КПРФ — 5,9%, а за партию «Новые люди» готовы отдать голос 4,8% опрошенных. Респонденты отвечали на вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня?» Опрос проводился независимым социологическими агентством СВОИ (основано в 1999 году, сайт svoi.org, входит в профессиональные ассоциации РОС, «Социолайф», 789) с 31 июля по 10 августа методом личного планшетного интервью на выборке в 800 респондентов старше 18 лет на территории округа 13 (контроль по GPS-координатам). Допустимая статистическая погрешность 3,5% при доверительном интервале 90-95%. Заказчик — Гризодуб М. И. Место проведения — г. Челябинск. Скрин: независимое социологическое агентство СВОИ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах в гордуму Челябинска по округу № 13 в Ленинском районе наибольшую популярность среди шести кандидатов имеет профсоюзный лидер ЧТПЗ Михаил Гризодуб. Это следует из социологического опроса, проведенного по заказу кандидата в первой декаде августа (имеется в распоряжении URA.RU). Лидером рейтинга с большим отрывом является Михаил Гризодуб с показателем 22,6%. Значительно реже опрошенные готовы поддержать Альберта Гильманова (6,1%), Алексея Земзюлина (4,5%) и Оксану Проскурякову (4,1%). Несколько выше рейтинг Альберта Гильманова среди молодых людей до 30 лет (10,4%) и сторонников ЛДПР (26,1%). Чаще готовы поддержать Алексея Земзюлина сторонники СРЗП (21,7%). Рейтинг остальных кандидатов не превышает погрешность измерения. Пятая часть опрошенных (22,1%) не планирует участвовать в голосовании, еще треть респондентов (34,6%) затрудняются с выбором кандидата. В сравнении с данными предыдущего замера значительно вырос рейтинг Михаила Гризодуба (+17,1%), при этом так же увеличились доли неготовых участвовать в голосовании (+11,4%) и неопределившихся с выбором кандидата (+6,6%). Что касается партийных предпочтений опрошенных челябинцев, то лидером партийного рейтинга остается «Единая Россия», за которую готовы проголосовать 44,3% опрошенных. Второе место занимает ЛДПР, ее готовы поддержать 14,9% респондентов. За партию «Справедливая Россия — За Правду» готовы голосовать 8,6%, опрошенных, за КПРФ — 5,9%, а за партию «Новые люди» готовы отдать голос 4,8% опрошенных. Респонденты отвечали на вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня?» Опрос проводился независимым социологическими агентством СВОИ (основано в 1999 году, сайт svoi.org, входит в профессиональные ассоциации РОС, «Социолайф», 789) с 31 июля по 10 августа методом личного планшетного интервью на выборке в 800 респондентов старше 18 лет на территории округа 13 (контроль по GPS-координатам). Допустимая статистическая погрешность 3,5% при доверительном интервале 90-95%. Заказчик — Гризодуб М. И. Место проведения — г. Челябинск.