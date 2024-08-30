Митрополит Кульберг обвенчал депутата и дочь влиятельного священника. Фото, видео

Депутат гордумы Екатеринбурга Жуков женился на дочери священника
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Митинг-концерт, приуроченный к 10-летнему юбилею со дня воссоединения Крыма с Россией. Екатеринбург, жуков тимофей
Свадьбу Жукова отмечают в ресторане Glissando Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков сыграл свадьбу с дочерью влиятельного священника Марией Есениной. Молодых людей обвенчал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг. Кадры с мероприятия опубликовала избранница депутата в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Жуковы отмечают свадьбу в ресторане Glissando на берегу Нижне-Исетского пруда. При этом неизвестно, в каком ЗАГСе прошла регистрация брака.

Судя по публикациям Марии, она занимается конной ездой и любит путешествовать. Раньше девушка часто летала за границу, однако последнее время путешествует по России. Ее отец Александр Есенин — руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии и старший священник Архиерейского подворья и Ивановского округа храмов города. По данным агентства, он имеет прочные связи с некоторыми представителями свердловского истеблишмента.

Тимофею Жукову 30 лет. В гордуме он заседает последние шесть лет, свою общественно-политическую карьеру Жуков начинал в команде экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ иноагентом), затем перешел в команду миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и возглавил фонд «Город без наркотиков», от управления которым Ройзмана отстранили в начале 2010-х.

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Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков сыграл свадьбу с дочерью влиятельного священника Марией Есениной. Молодых людей обвенчал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг. Кадры с мероприятия опубликовала избранница депутата в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Жуковы отмечают свадьбу в ресторане Glissando на берегу Нижне-Исетского пруда. При этом неизвестно, в каком ЗАГСе прошла регистрация брака. Судя по публикациям Марии, она занимается конной ездой и любит путешествовать. Раньше девушка часто летала за границу, однако последнее время путешествует по России. Ее отец Александр Есенин — руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии и старший священник Архиерейского подворья и Ивановского округа храмов города. По данным агентства, он имеет прочные связи с некоторыми представителями свердловского истеблишмента. Тимофею Жукову 30 лет. В гордуме он заседает последние шесть лет, свою общественно-политическую карьеру Жуков начинал в команде экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ иноагентом), затем перешел в команду миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и возглавил фонд «Город без наркотиков», от управления которым Ройзмана отстранили в начале 2010-х.
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© Служба новостей «URA.RU»
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