Происшествия Водители автобусов подрались в Челябинске. Видео 01 сентября 2024 в 00:33 Размер текста - 17 + Драка произошла на одной из остановок общественного транспорта (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два водителя автобусов подрались на остановке общественного транспорта в Челябинске. Об этом 31 августа сообщили очевидцы. «В Челябинске подрались водители автобусов. Потасовка произошла на Копейском шоссе у остановки общественного транспорта (около „Светофора“)», — пишет со ссылкой на очевидцев сайт «31 канал». Причина драки не известна. Сначала мужчины о чем-то беседовали, а после начали махать кулаками, говорят очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Два водителя автобусов подрались на остановке общественного транспорта в Челябинске. Об этом 31 августа сообщили очевидцы. «В Челябинске подрались водители автобусов. Потасовка произошла на Копейском шоссе у остановки общественного транспорта (около „Светофора“)», — пишет со ссылкой на очевидцев сайт «31 канал». Причина драки не известна. Сначала мужчины о чем-то беседовали, а после начали махать кулаками, говорят очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям