Драка произошла на одной из остановок общественного транспорта (архивное фото)
Два водителя автобусов подрались на остановке общественного транспорта в Челябинске. Об этом 31 августа сообщили очевидцы.
«В Челябинске подрались водители автобусов. Потасовка произошла на Копейском шоссе у остановки общественного транспорта (около „Светофора“)», — пишет со ссылкой на очевидцев сайт «31 канал».
Причина драки не известна. Сначала мужчины о чем-то беседовали, а после начали махать кулаками, говорят очевидцы.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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