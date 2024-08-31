31 августа 2024
30 августа 2024

Водители автобусов подрались в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка автобусная
Драка произошла на одной из остановок общественного транспорта (архивное фото) Фото:

Два водителя автобусов подрались на остановке общественного транспорта в Челябинске. Об этом 31 августа сообщили очевидцы.

«В Челябинске подрались водители автобусов. Потасовка произошла на Копейском шоссе у остановки общественного транспорта (около „Светофора“)», — пишет со ссылкой на очевидцев сайт «31 канал».

Причина драки не известна. Сначала мужчины о чем-то беседовали, а после начали махать кулаками, говорят очевидцы.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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Два водителя автобусов подрались на остановке общественного транспорта в Челябинске. Об этом 31 августа сообщили очевидцы. «В Челябинске подрались водители автобусов. Потасовка произошла на Копейском шоссе у остановки общественного транспорта (около „Светофора“)», — пишет со ссылкой на очевидцев сайт «31 канал». Причина драки не известна. Сначала мужчины о чем-то беседовали, а после начали махать кулаками, говорят очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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