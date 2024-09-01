Бывшему челябинскому вице-губернатору Шалю вручили почетный знак

Бывшему заместителю губернатору губернатора Челябинской области Сергею Шалю вручили знак «За заслуги перед Копейском». Как 2 сентября сообщили в пресс-службе мэрии Копейска, вручение знака состоялось на праздновании Дня города.
«По традиции на сцене чествовали почетных граждан нашего города, тех, кто закладывал основы, душу и силы в Копейский городской округ. В ходе торжественной части почетный знак „За заслуги перед Копейском“ был вручен Сергею Вернеровичу Шалю», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Знак «За заслуги перед Копейском» был учрежден в 2007 году. Это свидетельство общественного признания за социально значимую деятельность, направленную на улучшение качества жизни горожан, за выдающиеся заслуги в труде, послужившие социально-экономическому продвижению Копейска.
Сергей Шаль — уроженец Копейска и начал трудовую активность в этом городе. Он работал заместителем губернатора региона с 2015-го по апрель 2024 года. Помимо Шаля, знаком «За заслуги перед Копейском» в этом году наградили чемпиона мира по кикбоксингу, так же уроженца Копейска Виктора Михайлова.
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