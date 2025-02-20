Челябинский металлургический комбинат внепланово проверят на выбросы

20 февраля 2025 в 14:49 Размер текста - 17 +

Предметом проверки станут выбросы «ЧМК» Фото: Размик Закарян © URA.RU Росприроднадзор внепланово проверит объем вредных выбросов Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК»). Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, инспекция оценит прогресс в снижении выбросов. «Росприроднадзор проводит в отношении „ЧМК“ внеплановую выездную проверку. Оценивается выполнение второго этапа мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — рассказали в офисе регулятора. Ведомство проанализирует, насколько соблюдается план достижения квот выбросов. Проверку проводят совместно со специалистами уральского филиала Центра лабораторных анализов и технических измерений («ЦЛАТИ»). Инспекторы сделают отбор промышленных выбросов, изучат документацию предприятия. Челябинская область активно участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух». Основной целью инициативы является уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% в крупнейших промышленных городах России. Регион взял на себя повышенные обязательства и снижает выбросы ускоренными темпами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росприроднадзор внепланово проверит объем вредных выбросов Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК»). Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, инспекция оценит прогресс в снижении выбросов. «Росприроднадзор проводит в отношении „ЧМК“ внеплановую выездную проверку. Оценивается выполнение второго этапа мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — рассказали в офисе регулятора. Ведомство проанализирует, насколько соблюдается план достижения квот выбросов. Проверку проводят совместно со специалистами уральского филиала Центра лабораторных анализов и технических измерений («ЦЛАТИ»). Инспекторы сделают отбор промышленных выбросов, изучат документацию предприятия. Челябинская область активно участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух». Основной целью инициативы является уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% в крупнейших промышленных городах России. Регион взял на себя повышенные обязательства и снижает выбросы ускоренными темпами.