Челябинский металлургический комбинат внепланово проверят на выбросы

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Виды города. Челябинск, мечел, чмк, промышленность, смог, дым из труб, завод, загрязнение воздуха, трубы завода
Предметом проверки станут выбросы «ЧМК» Фото:

Росприроднадзор внепланово проверит объем вредных выбросов Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК»). Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, инспекция оценит прогресс в снижении выбросов.

«Росприроднадзор проводит в отношении „ЧМК“ внеплановую выездную проверку. Оценивается выполнение второго этапа мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — рассказали в офисе регулятора.

Ведомство проанализирует, насколько соблюдается план достижения квот выбросов. Проверку проводят совместно со специалистами уральского филиала Центра лабораторных анализов и технических измерений («ЦЛАТИ»). Инспекторы сделают отбор промышленных выбросов, изучат документацию предприятия.

Челябинская область активно участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух». Основной целью инициативы является уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% в крупнейших промышленных городах России. Регион взял на себя повышенные обязательства и снижает выбросы ускоренными темпами.

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Росприроднадзор внепланово проверит объем вредных выбросов Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК»). Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, инспекция оценит прогресс в снижении выбросов. «Росприроднадзор проводит в отношении „ЧМК“ внеплановую выездную проверку. Оценивается выполнение второго этапа мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — рассказали в офисе регулятора. Ведомство проанализирует, насколько соблюдается план достижения квот выбросов. Проверку проводят совместно со специалистами уральского филиала Центра лабораторных анализов и технических измерений («ЦЛАТИ»). Инспекторы сделают отбор промышленных выбросов, изучат документацию предприятия. Челябинская область активно участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух». Основной целью инициативы является уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% в крупнейших промышленных городах России. Регион взял на себя повышенные обязательства и снижает выбросы ускоренными темпами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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