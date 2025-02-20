В Челябинской области могут появиться новые города

По численности населения село Долгодеревенское больше некоторых городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заксобрание Челябинской области уточнит, какие населенные пункты региона можно считать городами, а какие — рабочими поселками. Проект соответствующего закона размещен на сайте заксобрания.

«Предлагается установить понятия городских населенных пунктов: города и поселка городского типа (рабочего поселка). К типу городов предлагается отнести населенные пункты, численность населения которых, как правило, составляет более 12 тысяч человек, а к поселкам городского типа (рабочим поселкам) — населенные пункты, численность населения которых, как правило, составляет от 10 до 12 тысяч человек», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает возможность изменения типа не только сельского населенного пункта, но и городского населенного пункта, а также изменения типа сельского населенного пункта на тип, отнесенный к городским населенным пунктам. Таким образом, принцип ранжирования населенных пунктов по численности населения может позволить некоторым селам приобрести статус города или поселка городского типа.

Согласно информации Челябинскстата, свыше 12 тысяч человек в регионе проживают в двух селах — Долгодеревенском (13409 человек) и Миасском (12404 человека). От 10 до 12 тысяч составляет население Аргаяша (10211), Варны (10732), Полетаево (10739) и Увельского сельского поселения (11381).

Есть и города, численность населения которых ниже устанавливаемой нормы. Так, в Верхнеуральске проживает 8861 человек, в Карабаше — 10339 жителей, а в Локомотивном городском округе живут 8576 человек.

Законопроект внесен в повестку февральского заседания заксобрания региона. Депутаты рассмотрят его на следующей неделе.