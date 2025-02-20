В Челябинске арестовали таджиков, похитивших человека

Всех задержанных отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске избрали меру пресечения девятерым уроженцам Таджикистана, обвиняемым в похищении человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, все обвиняемые отправлены под стражу.

«Судами по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении девяти обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Сроком до 19 апреля 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, приезжие похитили мужчину 15 февраля. Они увезли его в частный дом поселка Аэропорт, угрожали родителям, что убьют их сына, требовали деньги и другое имущество.

По данным URA.RU, на такой шаг группа пошла, узнав об интимной связи между мужчиной и одной из их родственниц. Сообщение о похищении поступило в правоохранительные органы.

«Благодаря слаженной работе и грамотным действиям сотрудников челябинской полиции, регионального УФСБ и следователей СК преступление было раскрыто. Все фигуранты задержаны», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сейчас в отношении девяти задержанных следователями СУ СК возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.