В Челябинске арестовали таджиков, похитивших человека

В Челябинске избрали меру пресечения девятерым уроженцам Таджикистана, обвиняемым в похищении человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, все обвиняемые отправлены под стражу.
«Судами по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении девяти обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Сроком до 19 апреля 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По версии следствия, приезжие похитили мужчину 15 февраля. Они увезли его в частный дом поселка Аэропорт, угрожали родителям, что убьют их сына, требовали деньги и другое имущество.
По данным URA.RU, на такой шаг группа пошла, узнав об интимной связи между мужчиной и одной из их родственниц. Сообщение о похищении поступило в правоохранительные органы.
«Благодаря слаженной работе и грамотным действиям сотрудников челябинской полиции, регионального УФСБ и следователей СК преступление было раскрыто. Все фигуранты задержаны», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сейчас в отношении девяти задержанных следователями СУ СК возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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