Магнитогорский хоккеист Малкин не будет играть в России

Воспитанник магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Евгений Малкин заявил, что не рассматривает клубы КХЛ для окончания карьеры. Он хочет завершить хоккейную историю в «Питтсбург Пингвинз».
«Я уйду в отставку здесь — в „Пингвинз“. Это моя единственная команда», — цитирует Малкина издание The Athletic.
По контракту Малкину осталось сыграть еще один сезон. Хоккеист еще не решил, будет ли он для него последним. В издании, отмечая не совсем оптимальную форму нападающего, пришли к выводу, что вскоре дни Малкина в «Пингвинз» подойдут к концу.
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