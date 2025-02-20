Магнитогорский хоккеист Малкин не будет играть в России

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Евгений Малкин хочет завершить карьеру в «Питтсбург Пингвинз»
Евгений Малкин хочет завершить карьеру в «Питтсбург Пингвинз» Фото:

Воспитанник магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Евгений Малкин заявил, что не рассматривает клубы КХЛ для окончания карьеры. Он хочет завершить хоккейную историю в «Питтсбург Пингвинз».

«Я уйду в отставку здесь — в „Пингвинз“. Это моя единственная команда», — цитирует Малкина издание The Athletic.

По контракту Малкину осталось сыграть еще один сезон. Хоккеист еще не решил, будет ли он для него последним. В издании, отмечая не совсем оптимальную форму нападающего, пришли к выводу, что вскоре дни Малкина в «Пингвинз» подойдут к концу.

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Воспитанник магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Евгений Малкин заявил, что не рассматривает клубы КХЛ для окончания карьеры. Он хочет завершить хоккейную историю в «Питтсбург Пингвинз». «Я уйду в отставку здесь — в „Пингвинз“. Это моя единственная команда», — цитирует Малкина издание The Athletic. По контракту Малкину осталось сыграть еще один сезон. Хоккеист еще не решил, будет ли он для него последним. В издании, отмечая не совсем оптимальную форму нападающего, пришли к выводу, что вскоре дни Малкина в «Пингвинз» подойдут к концу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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