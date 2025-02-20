Участникам сговора при ремонте челябинской набережной платить ущерб не придется

Апелляционная инстанция отказала в выплате ущерба по иску прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске участникам сговора при освоении сумм контрактов на ремонт набережной реки Миасс, выплачивать ущерб не придется. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворять жалобу областной прокуратуры на решение челябинского арбитража.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу прокуратуры области — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в документе.

Прокуратура обжаловала решение, которое было вынесено в декабре 2024 года. Процесс растянулся на год. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к «УралДорСтрою», ЧелябинскСвязьИнвесту» и комитету дорожного хозяйства Челябинска. Истец обратил внимание на тот факт, что между собой компании заключили антиконкурентное соглашение. Прокуратура потребовала признать ничтожной сделку, в результате которой «УралДорСтрой» в августе 2019 года победил в объявленном аукционе.

К саммитам ШОС и БРИКС следовало отремонтировать пешеходную зону по улице Труда от улицы Энгельса до Свободы, также — набережную реки на правом берегу от улицы Красной до Кирова. За первый участок предполагалось заплатить 73 млн рублей, за второй — 54,147 млн рублей. Снизив цену в ходе торгов на 12%, власти отдали заказ победителю, а тот отдал субподряд на ремонт набережной «ЧелябинскСвязьИнвесту». Субподрядчик провел ремонт еще до заключения контракта с победителем. Компания включилась в борьбу, а потом вышла из нее, имитируя конкуренцию.

В прокуратуре рассчитали, что доход «УралДорСтрой» при картельном сговоре составил 27,4 млн рублей. Общий доход участников сделки достиг 68 млн рублей. Их-то прокуратура и пыталась взыскать в бюджет.

Наличие антиконкурентного соглашения в судах доказано. Участники заплатили штрафы: директора обеих фирм Константин Лега и Нвер Колозян отдали государству по 15 тысяч рублей, а юрлица разные суммы: «ЧелябинскСвязьИнвест» — 836,5 тысячи рублей, «УралДорСтрой» — 6,798 млн рублей.

При вынесении решения суд учел, что пропущены сроки исковой давности. О нарушении надзорное ведомство узнало не позднее февраля 2020 года, а в суд обратилось лишь спустя четыре года.

При подготовке материала URA.RU направило запросы ко всем сторонам спора. По мере поступления ответов они будут опубликованы.