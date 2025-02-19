Мужчин-коллег на 23 февраля в Челябинске ждут подарки не дороже 500 рублей

В Челябинске мужчинам на работе женщины-коллеги вручат подарки стоимостью не выше 500 рублей. В этом сотрудникам сервиса «Зарплата.ру» призналось две трети опрошенных. Дома женщины будут щедрее. Как URA.RU пояснили в офисе «МегаФона», на презенты среди гаджетов дамы закупили смарт-часы и «умные» колонки.
«В 51% организаций подарки мужчинам будут дарить за счет женщин. На подарки собирают по 100-300 рублей — 32% респондентов, 400-500 рублей — 30% и больше 500 рублей — 31%, остальные — произвольную сумму», — уточнили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
По данным исследования, большинство женщин (68%) активно участвуют в подготовке февральского праздника, и 87% из них делают это добровольно. При этом четверть сотрудниц хотели бы отменить корпоративное празднование этого дня.
В компаниях устраивают различные мероприятия. Так, три четверти коллективов проведут фуршет, 38% организуют конкурсы и игры, а 18% отмечают праздник в ресторане или кафе. Сотрудники также организуют питание и напитки, где затраты разделят между женской частью коллектива и самой компанией.
Аналитика «МегаФона» выявила, что гораздо в большем объеме женщины планируют щедрые подарки дома. В последние дни выросли продажи гаджетов: не только часов и колонок, но и беспроводных наушников, которые составили конкуренцию товарам по уходу для мужчин. Покупаются средства для бритья, кремы, шампуни.
Средний чек предназначенной мужчинам товарной корзины подскочил на 87%. Это произошло даже раньше: в преддверии Дня святого Валентина. К этому празднику женщины тоже не остались без презентов. Средний чек за букет цветов стал выше на 25%, следующее за девайсами и цветами место по динамике среднего чека заняли ювелирные изделия (плюс 22%).
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