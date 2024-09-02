Волонтеры РМК нашли пропавшего под Екатеринбургом школьника. Видео

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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
Подростка передали родителям (архивное фото) Фото:

В районе села Балтым (Свердловская область) 2 сентября волонтеры из службы безопасности РМК нашли 14-летнего Артема, сбежавшего из дома в ночь на 31 августа. Об этом URA.RU рассказал один из участников поисковой операции.

«Мальчик найден, жив. Его передали родителям», — сказал собеседник. Мама подростка поблагодарила волонтеров, назвав побег сына «гормональным сбоем».

О пропаже ребенка URA.RU писало 1 сентября. Его родители обнаружили записку, в которой он просил не ругать и не искать его. Парень также написал, что, возможно, вернется самостоятельно. Однако все это время на связь не выходил.

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В районе села Балтым (Свердловская область) 2 сентября волонтеры из службы безопасности РМК нашли 14-летнего Артема, сбежавшего из дома в ночь на 31 августа. Об этом URA.RU рассказал один из участников поисковой операции. «Мальчик найден, жив. Его передали родителям», — сказал собеседник. Мама подростка поблагодарила волонтеров, назвав побег сына «гормональным сбоем». О пропаже ребенка URA.RU писало 1 сентября. Его родители обнаружили записку, в которой он просил не ругать и не искать его. Парень также написал, что, возможно, вернется самостоятельно. Однако все это время на связь не выходил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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