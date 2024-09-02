Общество Волонтеры РМК нашли пропавшего под Екатеринбургом школьника. Видео 02 сентября 2024 в 19:32 Размер текста - 17 + Подростка передали родителям (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В районе села Балтым (Свердловская область) 2 сентября волонтеры из службы безопасности РМК нашли 14-летнего Артема, сбежавшего из дома в ночь на 31 августа. Об этом URA.RU рассказал один из участников поисковой операции. «Мальчик найден, жив. Его передали родителям», — сказал собеседник. Мама подростка поблагодарила волонтеров, назвав побег сына «гормональным сбоем». О пропаже ребенка URA.RU писало 1 сентября. Его родители обнаружили записку, в которой он просил не ругать и не искать его. Парень также написал, что, возможно, вернется самостоятельно. Однако все это время на связь не выходил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В районе села Балтым (Свердловская область) 2 сентября волонтеры из службы безопасности РМК нашли 14-летнего Артема, сбежавшего из дома в ночь на 31 августа. Об этом URA.RU рассказал один из участников поисковой операции. «Мальчик найден, жив. Его передали родителям», — сказал собеседник. Мама подростка поблагодарила волонтеров, назвав побег сына «гормональным сбоем». О пропаже ребенка URA.RU писало 1 сентября. Его родители обнаружили записку, в которой он просил не ругать и не искать его. Парень также написал, что, возможно, вернется самостоятельно. Однако все это время на связь не выходил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям