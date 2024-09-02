В районе села Балтым (Свердловская область) 2 сентября волонтеры из службы безопасности РМК нашли 14-летнего Артема, сбежавшего из дома в ночь на 31 августа. Об этом URA.RU рассказал один из участников поисковой операции.
«Мальчик найден, жив. Его передали родителям», — сказал собеседник. Мама подростка поблагодарила волонтеров, назвав побег сына «гормональным сбоем».
О пропаже ребенка URA.RU писало 1 сентября. Его родители обнаружили записку, в которой он просил не ругать и не искать его. Парень также написал, что, возможно, вернется самостоятельно. Однако все это время на связь не выходил.
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