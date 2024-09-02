Житель ХМАО отправится в колонию строго режима за спонсирование терроризма

Житель Лянтора отправится в колонию строго режима на 12 лет за финансирование террористической организации. Об этом сообщил telegram-канал следственного комитета по ХМАО.
«Осужденный, разделяя идеологию террористической организации, переводил денежные средства на счета банковских карт, находящихся в пользовании участников террористической организации. Денежные средства использовались для материального обеспечения незаконного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.
Суд приговорил югорчанина к лишению свободы на 12 лет с отбыванием срока в колонии строго режима. Приговор уже вступил в силу.
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