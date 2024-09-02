02 сентября 2024

Житель ХМАО отправится в колонию строго режима за спонсирование терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанин проведет 12 лет в колонии строго режима за спонсирование терроризма
Югорчанин проведет 12 лет в колонии строго режима за спонсирование терроризма Фото:

Житель Лянтора отправится в колонию строго режима на 12 лет за финансирование террористической организации. Об этом сообщил telegram-канал следственного комитета по ХМАО.

«Осужденный, разделяя идеологию террористической организации, переводил денежные средства на счета банковских карт, находящихся в пользовании участников террористической организации. Денежные средства использовались для материального обеспечения незаконного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.

Суд приговорил югорчанина к лишению свободы на 12 лет с отбыванием срока в колонии строго режима. Приговор уже вступил в силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Лянтора отправится в колонию строго режима на 12 лет за финансирование террористической организации. Об этом сообщил telegram-канал следственного комитета по ХМАО. «Осужденный, разделяя идеологию террористической организации, переводил денежные средства на счета банковских карт, находящихся в пользовании участников террористической организации. Денежные средства использовались для материального обеспечения незаконного вооруженного формирования», — говорится в сообщении. Суд приговорил югорчанина к лишению свободы на 12 лет с отбыванием срока в колонии строго режима. Приговор уже вступил в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...