Прокуратура нашла нарушение на пляже в Сургуте

Житель Сургута пожаловался в природоохранную прокуратуру на забор, установленный около водоема. Оказалось, организатор пляжной зоны также нарушил границы арендуемого им земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Юридическим лицом на арендуемом у администрации города земельном участке возведены ограждения, ограничивающие беспрепятственный доступ граждан к водному объекту и его береговой полосе. А также допущен самовольный захват муниципальной территории, за границами предоставленных в пользование земель», — говорится в сообщении.
Главу муниципалитета и предпринимателя обязали устранить нарушения. Прокуратура проконтролирует объект.
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