02 сентября 2024

Прокуратура нашла нарушение на пляже в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Организатор пляжа в Сургуте нарушил границы арендуемого им участка
Организатор пляжа в Сургуте нарушил границы арендуемого им участка Фото:

Житель Сургута пожаловался в природоохранную прокуратуру на забор, установленный около водоема. Оказалось, организатор пляжной зоны также нарушил границы арендуемого им земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Юридическим лицом на арендуемом у администрации города земельном участке возведены ограждения, ограничивающие беспрепятственный доступ граждан к водному объекту и его береговой полосе. А также допущен самовольный захват муниципальной территории, за границами предоставленных в пользование земель», — говорится в сообщении.

Главу муниципалитета и предпринимателя обязали устранить нарушения. Прокуратура проконтролирует объект.

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Житель Сургута пожаловался в природоохранную прокуратуру на забор, установленный около водоема. Оказалось, организатор пляжной зоны также нарушил границы арендуемого им земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Юридическим лицом на арендуемом у администрации города земельном участке возведены ограждения, ограничивающие беспрепятственный доступ граждан к водному объекту и его береговой полосе. А также допущен самовольный захват муниципальной территории, за границами предоставленных в пользование земель», — говорится в сообщении. Главу муниципалитета и предпринимателя обязали устранить нарушения. Прокуратура проконтролирует объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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