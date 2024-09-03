Вдова убитого ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху в Газе

Семья погибшего в плену ХАМАС россиянина Александра Лобанова встретилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако жена погибшего отказалась присутствовать на встрече. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.
«Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник приехал с утешениями к семье убитого в секторе Газа израильского заложника с гражданством РФ Алексанра Лобанова… Его вдова Михаль отказалась от встречи», — говорится в сообщении. Отмечается, что визит состоялся в Ашкелоне на юге Израиля.
В воскресенье, 1 сентября, Биньямин Нетаньяху созвонился с родителями Лобанова и извинился за то, что мужчину не удалось спасти. Накануне израильская армия (ЦАХАЛ) обнаружила и извлекла тела заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа. Среди них оказался гражданин РФ, который не смог выжить.
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