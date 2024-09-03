Вдова убитого ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху в Газе

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Биньямин Нетаньяху. stock, нетаньяху биньямин, stock
Биньямин Нетаньяху встретился с родителями россиянина, который погиб в плену ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Семья погибшего в плену ХАМАС россиянина Александра Лобанова встретилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако жена погибшего отказалась присутствовать на встрече. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

«Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник приехал с утешениями к семье убитого в секторе Газа израильского заложника с гражданством РФ Алексанра Лобанова… Его вдова Михаль отказалась от встречи», — говорится в сообщении. Отмечается, что визит состоялся в Ашкелоне на юге Израиля.

В воскресенье, 1 сентября, Биньямин Нетаньяху созвонился с родителями Лобанова и извинился за то, что мужчину не удалось спасти. Накануне израильская армия (ЦАХАЛ) обнаружила и извлекла тела заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа. Среди них оказался гражданин РФ, который не смог выжить.

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Семья погибшего в плену ХАМАС россиянина Александра Лобанова встретилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако жена погибшего отказалась присутствовать на встрече. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan. «Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник приехал с утешениями к семье убитого в секторе Газа израильского заложника с гражданством РФ Алексанра Лобанова… Его вдова Михаль отказалась от встречи», — говорится в сообщении. Отмечается, что визит состоялся в Ашкелоне на юге Израиля. В воскресенье, 1 сентября, Биньямин Нетаньяху созвонился с родителями Лобанова и извинился за то, что мужчину не удалось спасти. Накануне израильская армия (ЦАХАЛ) обнаружила и извлекла тела заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа. Среди них оказался гражданин РФ, который не смог выжить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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