Нетаньяху извинился за убитого в Газе россиянина

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Нетаньяху извинился перед родителями убитого в газе россиянина, сообщила канцелярия премьера
Нетаньяху извинился перед родителями убитого в газе россиянина, сообщила канцелярия премьера Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 1 сентября, созвонился с родителями убитого в плену в секторе Газе гражданина РФ Александра Лобанова и извинился за то, что мужчину не удалось спасти. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера. 

«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что мы не смогли вернуть Сашу живым», — сообщил Нетаньяху в ходе телефонного разговора с родственниками погибшего. Его слова передает РИА Новости. Как отметили в канцелярии, премьер-министр продолжит в течение дня беседовать с другими семьями заложников, чьи тела были обнаружены вечером 31 августа в секторе Газа.

Ранее израильская армия (ЦАХАЛ) обнаружила и извлекла тела заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа. Среди них были Александр Лобанов, Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберг-Полина, Альмога Саруси и старший сержант Ори Данино. Армия Израиля старается вернуть тела всех заложников на родину.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 1 сентября, созвонился с родителями убитого в плену в секторе Газе гражданина РФ Александра Лобанова и извинился за то, что мужчину не удалось спасти. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.  «Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что мы не смогли вернуть Сашу живым», — сообщил Нетаньяху в ходе телефонного разговора с родственниками погибшего. Его слова передает РИА Новости. Как отметили в канцелярии, премьер-министр продолжит в течение дня беседовать с другими семьями заложников, чьи тела были обнаружены вечером 31 августа в секторе Газа. Ранее израильская армия (ЦАХАЛ) обнаружила и извлекла тела заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа. Среди них были Александр Лобанов, Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберг-Полина, Альмога Саруси и старший сержант Ори Данино. Армия Израиля старается вернуть тела всех заложников на родину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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