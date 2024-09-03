«Разбил ей нос»: в Нижнем Тагиле нашли вещи убитой школьницы в крови

Вещи убитой в Тагиле школьницы с пятнами крови нашли в разных местах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди несут цветы и игрушки к месту вероятного убийства ребенка
Люди несут цветы и игрушки к месту вероятного убийства ребенка Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу

На вещах убитой в Нижнем Тагиле школьницы Насти Якиной нашли пятна крови. Одна из волонтеров поделилась с URA.RU предположением, что преступник мог разбить ребенку нос.

«Вещи все нашли в разных местах: телефон в одном, сумку в другом, курточку в третьем. На куртке были следы крови, пятна на груди. Не знаю, может он [убийца] нос ей разбивал, или от волнения кровь пошла», — предположила женщина, которая сама участвовала в поисках.

Она тоже была знакома с Настей и теперь потрясена ее смертью. Тагильчанка, которая сама растит дочерей, призналась, что ей страшно осознавать, что убийца долгое время жил рядом с ней.

Настя Якина пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки масштабных поисков. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед девочки Владимир Александров. Знавшие его люди отзываются о мужчине как о добром и любящем детей. По их словам, ранее Александров служил на СВО, потом вернулся и устроился работать на завод. После того как пропала Настя, он вдруг уволился и заявил всем, что возвращается на фронт. Поймать его силовикам удалось в аэропорту.

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На вещах убитой в Нижнем Тагиле школьницы Насти Якиной нашли пятна крови. Одна из волонтеров поделилась с URA.RU предположением, что преступник мог разбить ребенку нос. «Вещи все нашли в разных местах: телефон в одном, сумку в другом, курточку в третьем. На куртке были следы крови, пятна на груди. Не знаю, может он [убийца] нос ей разбивал, или от волнения кровь пошла», — предположила женщина, которая сама участвовала в поисках. Она тоже была знакома с Настей и теперь потрясена ее смертью. Тагильчанка, которая сама растит дочерей, призналась, что ей страшно осознавать, что убийца долгое время жил рядом с ней. Настя Якина пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки масштабных поисков. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед девочки Владимир Александров. Знавшие его люди отзываются о мужчине как о добром и любящем детей. По их словам, ранее Александров служил на СВО, потом вернулся и устроился работать на завод. После того как пропала Настя, он вдруг уволился и заявил всем, что возвращается на фронт. Поймать его силовикам удалось в аэропорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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