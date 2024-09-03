«Разбил ей нос»: в Нижнем Тагиле нашли вещи убитой школьницы в крови

Вещи убитой в Тагиле школьницы с пятнами крови нашли в разных местах

03 сентября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Люди несут цветы и игрушки к месту вероятного убийства ребенка Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу На вещах убитой в Нижнем Тагиле школьницы Насти Якиной нашли пятна крови. Одна из волонтеров поделилась с URA.RU предположением, что преступник мог разбить ребенку нос. «Вещи все нашли в разных местах: телефон в одном, сумку в другом, курточку в третьем. На куртке были следы крови, пятна на груди. Не знаю, может он [убийца] нос ей разбивал, или от волнения кровь пошла», — предположила женщина, которая сама участвовала в поисках. Она тоже была знакома с Настей и теперь потрясена ее смертью. Тагильчанка, которая сама растит дочерей, призналась, что ей страшно осознавать, что убийца долгое время жил рядом с ней. Настя Якина пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки масштабных поисков. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед девочки Владимир Александров. Знавшие его люди отзываются о мужчине как о добром и любящем детей. По их словам, ранее Александров служил на СВО, потом вернулся и устроился работать на завод. После того как пропала Настя, он вдруг уволился и заявил всем, что возвращается на фронт. Поймать его силовикам удалось в аэропорту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вещах убитой в Нижнем Тагиле школьницы Насти Якиной нашли пятна крови. Одна из волонтеров поделилась с URA.RU предположением, что преступник мог разбить ребенку нос. «Вещи все нашли в разных местах: телефон в одном, сумку в другом, курточку в третьем. На куртке были следы крови, пятна на груди. Не знаю, может он [убийца] нос ей разбивал, или от волнения кровь пошла», — предположила женщина, которая сама участвовала в поисках. Она тоже была знакома с Настей и теперь потрясена ее смертью. Тагильчанка, которая сама растит дочерей, призналась, что ей страшно осознавать, что убийца долгое время жил рядом с ней. Настя Якина пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки масштабных поисков. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед девочки Владимир Александров. Знавшие его люди отзываются о мужчине как о добром и любящем детей. По их словам, ранее Александров служил на СВО, потом вернулся и устроился работать на завод. После того как пропала Настя, он вдруг уволился и заявил всем, что возвращается на фронт. Поймать его силовикам удалось в аэропорту.