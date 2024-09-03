Губернатор Текслер отчитал мэра Верхнего Уфалея за школу искусств. Фото, видео

03 сентября 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Доделать ремонт в школе искусств Текслер поручил до конца сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе визита в Верхний Уфалей Челябинской области глава региона Алексей Текслер побывал в МБУДО ВГО «Детская школа искусств», в которой проходит реконструкция. Закончить ремонт здания должны были к 1 сентября, но подрядчики вновь не успели к назначенному сроку. Губернатор поручил мэру Сергею Тарасову завершить строительство до конца сентября и посоветовал нанять больше рабочих, передает корреспондент URA.RU с места события. «Надо было к первому сентября это сделать. Дети идут в школу, идут в ДШИ — понятный, нормальный человеческий процесс. Увеличиваете количество рабочих, вы сказали до конца сентября. Закончите до конца сентября! При том количестве человек, которые у вас здесь на объекте, вы, конечно же, этого не сделаете», — сказал Текслер в диалоге с подрядчиками и мэром Верхнего Уфалея Тарасовым. В беседе с Текслером подрядчики сообщили об отсутствии плотников и электриков на стройплощадке. Подметили также низкую динамику работы, которая не позволяет быстро сдать проект. Глава региона возмутился такому отношению к детскому учреждению и заявил, что будет держать этот капремонт на особом контроле. Во время визита в Верхний Уфалей губернатор Текслер выразил недовольство строителям газовой блочной котельной за задержку ввода объекта в эксплуатацию. Помимо этого, Текслер ознакомился с ходом строительства нового завода по производству цинкового электролиза. Посетил также муниципальную библиотеку имени Туркина, где проходит занятие кружка по сборке кубика Рубика. Один из учащихся смог собрать кубик, предварительно перемешанный самим губернатором, всего за несколько секунд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе визита в Верхний Уфалей Челябинской области глава региона Алексей Текслер побывал в МБУДО ВГО «Детская школа искусств», в которой проходит реконструкция. Закончить ремонт здания должны были к 1 сентября, но подрядчики вновь не успели к назначенному сроку. Губернатор поручил мэру Сергею Тарасову завершить строительство до конца сентября и посоветовал нанять больше рабочих, передает корреспондент URA.RU с места события. «Надо было к первому сентября это сделать. Дети идут в школу, идут в ДШИ — понятный, нормальный человеческий процесс. Увеличиваете количество рабочих, вы сказали до конца сентября. Закончите до конца сентября! При том количестве человек, которые у вас здесь на объекте, вы, конечно же, этого не сделаете», — сказал Текслер в диалоге с подрядчиками и мэром Верхнего Уфалея Тарасовым. В беседе с Текслером подрядчики сообщили об отсутствии плотников и электриков на стройплощадке. Подметили также низкую динамику работы, которая не позволяет быстро сдать проект. Глава региона возмутился такому отношению к детскому учреждению и заявил, что будет держать этот капремонт на особом контроле. Во время визита в Верхний Уфалей губернатор Текслер выразил недовольство строителям газовой блочной котельной за задержку ввода объекта в эксплуатацию. Помимо этого, Текслер ознакомился с ходом строительства нового завода по производству цинкового электролиза. Посетил также муниципальную библиотеку имени Туркина, где проходит занятие кружка по сборке кубика Рубика. Один из учащихся смог собрать кубик, предварительно перемешанный самим губернатором, всего за несколько секунд.