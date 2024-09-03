Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 сентября посетил в Верхнем Уфалее городскую библиотеку имени Туркина, где есть творческий кружок по сборке кубика Рубика. Один из школьников собирает головоломку за восемь секунд. Свой навык он продемонстрировал главе региона. Перед этим Текслер сам перемешал игрушку, чтобы убедиться в таланте ребенка, передает корреспондент URA.RU.
«Новая жизнь для библиотеки. Раньше в библиотеке максимум был читальный зал, а сейчас появляется больше возможностей для развития», — отметил Текслер.
По информации преподавателя кружка по сборке кубика Рубика, за год обучения освоить головоломку смогли 42 участника. Регулярно заниматься в кружке продолжают 15 детей. В библиотеке начали проводить бесплатные занятия, что вызвало интерес у школьников. Сама педагог может собрать кубик за одну минуту, тогда как некоторые из учеников делают это за восемь секунд.
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