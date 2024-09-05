Ректор ЧелГУ Таскаев заявил, что у него могло быть больше детей

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Сергей Таскаев заявил, что мог бы иметь больше детей, если бы закон о студенческом капитале приняли раньше
Сергей Таскаев заявил, что мог бы иметь больше детей, если бы закон о студенческом капитале приняли раньше Фото:

Ректор Челябинского госуниверситета, депутат заксобрания региона Сергей Таскаев заявил, что у него могло быть больше детей, если бы во времена его юности действовал студенческий капитал. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Вспоминаю себя и брата, тяжело было совмещать учебу в университете и воспитание детей. Если бы студенческий семейный капитал давали в моей молодости, то у меня было бы не три ребенка, а больше», — заявил Таскаев.

Таскаев добавил, что многие студенты, аспиранты и молодые преподаватели приходят в вуз с малышами. Поэтому необходимо создавать специальные помещения для детей. Детские территории планируется оборудовать в каждом корпусе ЧелГУ.

Студенческий семейный капитал в размере миллиона рублей смогут получить студенты при рождении ребенка. Соответствующий закон депутаты заксобрания приняли 29 августа. Инициатива появления капитала исходила от губернатора Алексея Текслера.

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Ректор Челябинского госуниверситета, депутат заксобрания региона Сергей Таскаев заявил, что у него могло быть больше детей, если бы во времена его юности действовал студенческий капитал. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Вспоминаю себя и брата, тяжело было совмещать учебу в университете и воспитание детей. Если бы студенческий семейный капитал давали в моей молодости, то у меня было бы не три ребенка, а больше», — заявил Таскаев. Таскаев добавил, что многие студенты, аспиранты и молодые преподаватели приходят в вуз с малышами. Поэтому необходимо создавать специальные помещения для детей. Детские территории планируется оборудовать в каждом корпусе ЧелГУ. Студенческий семейный капитал в размере миллиона рублей смогут получить студенты при рождении ребенка. Соответствующий закон депутаты заксобрания приняли 29 августа. Инициатива появления капитала исходила от губернатора Алексея Текслера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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