В Нижнем Тагиле военнослужащего осудили за дезертирство

Нижнетагильский гарнизонный суд приговорил солдата, сбежавшего из места военной службы, к трем годам лишения свободы условно и испытательным сроком на два года, в течение которого он должен доказать свое исправление. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
«По итогам судебного разбирательства А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Согласно приговору суда А. назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, с испытательным сроком на два года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление», — следует из сообщения.
Заседание по делу прошло 26 августа. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован.
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