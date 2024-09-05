В Нижнем Тагиле военнослужащего осудили за дезертирство

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Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, рука, ограничение свободы, избрание меры
Приговор не вступил в законную силу Фото:

Нижнетагильский гарнизонный суд приговорил солдата, сбежавшего из места военной службы, к трем годам лишения свободы условно и испытательным сроком на два года, в течение которого он должен доказать свое исправление. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

«По итогам судебного разбирательства А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Согласно приговору суда А. назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, с испытательным сроком на два года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление», — следует из сообщения.

Заседание по делу прошло 26 августа. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован.

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Нижнетагильский гарнизонный суд приговорил солдата, сбежавшего из места военной службы, к трем годам лишения свободы условно и испытательным сроком на два года, в течение которого он должен доказать свое исправление. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции. «По итогам судебного разбирательства А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (с амовольное оставление части или места службы). Согласно приговору суда А. назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, с испытательным сроком на два года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление», — следует из сообщения. Заседание по делу прошло 26 августа. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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