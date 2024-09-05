Магнитогорец пытался пронести в суд нож

06 сентября 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Холодное оружие у мужчины обнаружили при осмотре личных вещей Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) участник судебного процесса пытался пронести в здание Правобережного райсуда складной нож. Опасный предмет обнаружили во время досмотра, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. «Мужчина пояснил, что у него при себе имеется перочинный нож, расположенный на связке ключей. Гражданину было разъяснено, что данный предмет запрещен к проносу. После того, как нож был оставлен на посту, посетитель заявил, что более ничего запрещенного при себе не имеет. Однако в ходе осмотра личных вещей у мужчины был обнаружен еще один нож — складной», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В отношении участника процесса был составлен административный протокол судебных приставов. по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Данный протокол уже рассмотрен судом. Гражданину назначено наказание в виде административного штрафа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) участник судебного процесса пытался пронести в здание Правобережного райсуда складной нож. Опасный предмет обнаружили во время досмотра, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. «Мужчина пояснил, что у него при себе имеется перочинный нож, расположенный на связке ключей. Гражданину было разъяснено, что данный предмет запрещен к проносу. После того, как нож был оставлен на посту, посетитель заявил, что более ничего запрещенного при себе не имеет. Однако в ходе осмотра личных вещей у мужчины был обнаружен еще один нож — складной», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В отношении участника процесса был составлен административный протокол судебных приставов. по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Данный протокол уже рассмотрен судом. Гражданину назначено наказание в виде административного штрафа.