05 сентября 2024

Магнитогорец пытался пронести в суд нож

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Холодное оружие у мужчины обнаружили при осмотре личных вещей Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) участник судебного процесса пытался пронести в здание Правобережного райсуда складной нож. Опасный предмет обнаружили во время досмотра, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

«Мужчина пояснил, что у него при себе имеется перочинный нож, расположенный на связке ключей. Гражданину было разъяснено, что данный предмет запрещен к проносу. После того, как нож был оставлен на посту, посетитель заявил, что более ничего запрещенного при себе не имеет. Однако в ходе осмотра личных вещей у мужчины был обнаружен еще один нож — складной», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

В отношении участника процесса был составлен административный протокол судебных приставов. по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Данный протокол уже рассмотрен судом. Гражданину назначено наказание в виде административного штрафа.

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В Магнитогорске (Челябинская область) участник судебного процесса пытался пронести в здание Правобережного райсуда складной нож. Опасный предмет обнаружили во время досмотра, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. «Мужчина пояснил, что у него при себе имеется перочинный нож, расположенный на связке ключей. Гражданину было разъяснено, что данный предмет запрещен к проносу. После того, как нож был оставлен на посту, посетитель заявил, что более ничего запрещенного при себе не имеет. Однако в ходе осмотра личных вещей у мужчины был обнаружен еще один нож — складной», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В отношении участника процесса был составлен административный протокол судебных приставов. по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Данный протокол уже рассмотрен судом. Гражданину назначено наказание в виде административного штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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