Найден пропавший 10-летний мальчик из свердловского села

Пропавший в селе Горбуновское Талицкого городского округа (Свердловская область) 10-летний Сергей Банных был найден живым и здоровым. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его сведениям, поисковым мероприятиям, в которых принимало участие порядка 100 полицейских, а также волонтеры дан отбой. «В Настоящее время с подростка опрашивают сотрудники полиции в присутствии законных представителей, чтобы выяснить причину его исчезновения. Он и ранее имел тягу к внезапным уходам. Ему якобы нравилось прятаться от взрослых, чтобы все его искали. К счастью, и на этот раз история закончилась благополучно. По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Большое спасибо всем, кто помогал полиции в розыске ребенка», — отметил полковник Горелых.
Ранее к поискам исчезнувшего ребенка подключалась спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Школьник пропал 5 сентября. Его поисками занимались 93 сотрудника ОВД. По словам Валерия Горелых, семья пропавшего воспитывает пятерых детей. Поисковые мероприятия были взяты на контроль руководством свердловского ГУ МВД.
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