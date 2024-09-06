Найден пропавший 10-летний мальчик из свердловского села

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчик пропал 5 сентября (архивное фото)
Мальчик пропал 5 сентября (архивное фото) Фото:

Пропавший в селе Горбуновское Талицкого городского округа (Свердловская область) 10-летний Сергей Банных был найден живым и здоровым. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, поисковым мероприятиям, в которых принимало участие порядка 100 полицейских, а также волонтеры дан отбой. «В Настоящее время с подростка опрашивают сотрудники полиции в присутствии законных представителей, чтобы выяснить причину его исчезновения. Он и ранее имел тягу к внезапным уходам. Ему якобы нравилось прятаться от взрослых, чтобы все его искали. К счастью, и на этот раз история закончилась благополучно. По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Большое спасибо всем, кто помогал полиции в розыске ребенка», — отметил полковник Горелых.

Ранее к поискам исчезнувшего ребенка подключалась спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Школьник пропал 5 сентября. Его поисками занимались 93 сотрудника ОВД. По словам Валерия Горелых, семья пропавшего воспитывает пятерых детей. Поисковые мероприятия были взяты на контроль руководством свердловского ГУ МВД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавший в селе Горбуновское Талицкого городского округа (Свердловская область) 10-летний Сергей Банных был найден живым и здоровым. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, поисковым мероприятиям, в которых принимало участие порядка 100 полицейских, а также волонтеры дан отбой. «В Настоящее время с подростка опрашивают сотрудники полиции в присутствии законных представителей, чтобы выяснить причину его исчезновения. Он и ранее имел тягу к внезапным уходам. Ему якобы нравилось прятаться от взрослых, чтобы все его искали. К счастью, и на этот раз история закончилась благополучно. По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Большое спасибо всем, кто помогал полиции в розыске ребенка», — отметил полковник Горелых. Ранее к поискам исчезнувшего ребенка подключалась спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Школьник пропал 5 сентября. Его поисками занимались 93 сотрудника ОВД. По словам Валерия Горелых, семья пропавшего воспитывает пятерых детей. Поисковые мероприятия были взяты на контроль руководством свердловского ГУ МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...