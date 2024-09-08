08 сентября 2024

Челябинские аудиторы отвезли помощь бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководители КСП доставили помощь в ДНР, сменяя друг друга за рулем
Руководители КСП доставили помощь в ДНР, сменяя друг друга за рулем Фото:

Руководитель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин, его зам Юрий Подшивалов и депутат гордумы Денис Лапотышкин отвезли оборудование бойцам в ДНР. Об этом 9 сентября сообщили в КСП.

«Делегация КСП Челябинской области в составе председателя Алексея Лошкина и его заместителя Юрия Подшивалова совместно с депутатом гордумы Челябинска Денисом Лапотышкиным в очередной раз посетила бойцов батальона „Южноуралец“ в Донецкой народной республике. Поездки в зону СВО стали уже регулярными». — сообщили в КСП.

Как сообщил URA.RU Лапотышкин, помощь была доставлена на автомобиле. Трое участников поездки сами были за рулем, поочередно сменяя друг друга и не останавливаясь на ночевки. Бойцам было доставлено оборудование, необходимое на освобожденных территориях. Это генераторы, аккумуляторы, IP-телефонная станция, IP-телефоны, рюкзаки и так далее.

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Руководитель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин, его зам Юрий Подшивалов и депутат гордумы Денис Лапотышкин отвезли оборудование бойцам в ДНР. Об этом 9 сентября сообщили в КСП. «Делегация КСП Челябинской области в составе председателя Алексея Лошкина и его заместителя Юрия Подшивалова совместно с депутатом гордумы Челябинска Денисом Лапотышкиным в очередной раз посетила бойцов батальона „Южноуралец“ в Донецкой народной республике. Поездки в зону СВО стали уже регулярными». — сообщили в КСП. Как сообщил URA.RU Лапотышкин, помощь была доставлена на автомобиле. Трое участников поездки сами были за рулем, поочередно сменяя друг друга и не останавливаясь на ночевки. Бойцам было доставлено оборудование, необходимое на освобожденных территориях. Это генераторы, аккумуляторы, IP-телефонная станция, IP-телефоны, рюкзаки и так далее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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