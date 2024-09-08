Челябинские аудиторы отвезли помощь бойцам СВО

Руководитель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин, его зам Юрий Подшивалов и депутат гордумы Денис Лапотышкин отвезли оборудование бойцам в ДНР. Об этом 9 сентября сообщили в КСП.
«Делегация КСП Челябинской области в составе председателя Алексея Лошкина и его заместителя Юрия Подшивалова совместно с депутатом гордумы Челябинска Денисом Лапотышкиным в очередной раз посетила бойцов батальона „Южноуралец“ в Донецкой народной республике. Поездки в зону СВО стали уже регулярными». — сообщили в КСП.
Как сообщил URA.RU Лапотышкин, помощь была доставлена на автомобиле. Трое участников поездки сами были за рулем, поочередно сменяя друг друга и не останавливаясь на ночевки. Бойцам было доставлено оборудование, необходимое на освобожденных территориях. Это генераторы, аккумуляторы, IP-телефонная станция, IP-телефоны, рюкзаки и так далее.
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