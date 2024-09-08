08 сентября 2024

Переизбранный депутат гордумы Кирилл Ветхов поблагодарил челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Кирилл Ветхов поблагодарил избирателей, доверивших ему представлять их интересы в новом составе гордумы
Кирилл Ветхов поблагодарил избирателей, доверивших ему представлять их интересы в новом составе гордумы Фото:

Депутат гордумы Кирилл Ветхов, которого жители Тракторозаводского района Челябинска переизбрали на новый срок, поблагодарил избирателей. Об этом URA.RU 9 сентября сообщил сам Ветхов.

«Избирательная кампания на нашем округе № 22 была непростой. Но наши избиратели видят реальные результаты работы нашей команды, и за это голосуют за них на избирательных участках, за что я им искренне благодарен», — сообщил Ветхов.

По словам Ветхова, его соперником по округу был лидер районной ячейки партии «СР», и ощущалось, что в борьбе был задействован весь районный актив агитаторов. Даже региональный лидер партии, а также кандидаты от «СР» с других округов приезжали на округ агитировать за соперника. Раскачивали ситуацию на округе, и на критике пытались получить симпатии избирателей. Тем не менее, им не удалось исказить картину происходящего в глазах жителей округа.

Согласно предварительным результатам протоколов участковых избирательных комиссий, Ветхов набрал более 46 процентов голосов избирателей. Его основной соперник, эсер Сергей Абросимов, набрал двое меньше — около 23 процентов.

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Депутат гордумы Кирилл Ветхов, которого жители Тракторозаводского района Челябинска переизбрали на новый срок, поблагодарил избирателей. Об этом URA.RU 9 сентября сообщил сам Ветхов. «Избирательная кампания на нашем округе № 22 была непростой. Но наши избиратели видят реальные результаты работы нашей команды, и за это голосуют за них на избирательных участках, за что я им искренне благодарен», — сообщил Ветхов. По словам Ветхова, его соперником по округу был лидер районной ячейки партии «СР», и ощущалось, что в борьбе был задействован весь районный актив агитаторов. Даже региональный лидер партии, а также кандидаты от «СР» с других округов приезжали на округ агитировать за соперника. Раскачивали ситуацию на округе, и на критике пытались получить симпатии избирателей. Тем не менее, им не удалось исказить картину происходящего в глазах жителей округа. Согласно предварительным результатам протоколов участковых избирательных комиссий, Ветхов набрал более 46 процентов голосов избирателей. Его основной соперник, эсер Сергей Абросимов, набрал двое меньше — около 23 процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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