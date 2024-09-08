Переизбранный депутат гордумы Кирилл Ветхов поблагодарил челябинцев

Депутат гордумы Кирилл Ветхов, которого жители Тракторозаводского района Челябинска переизбрали на новый срок, поблагодарил избирателей. Об этом URA.RU 9 сентября сообщил сам Ветхов.
«Избирательная кампания на нашем округе № 22 была непростой. Но наши избиратели видят реальные результаты работы нашей команды, и за это голосуют за них на избирательных участках, за что я им искренне благодарен», — сообщил Ветхов.
По словам Ветхова, его соперником по округу был лидер районной ячейки партии «СР», и ощущалось, что в борьбе был задействован весь районный актив агитаторов. Даже региональный лидер партии, а также кандидаты от «СР» с других округов приезжали на округ агитировать за соперника. Раскачивали ситуацию на округе, и на критике пытались получить симпатии избирателей. Тем не менее, им не удалось исказить картину происходящего в глазах жителей округа.
Согласно предварительным результатам протоколов участковых избирательных комиссий, Ветхов набрал более 46 процентов голосов избирателей. Его основной соперник, эсер Сергей Абросимов, набрал двое меньше — около 23 процентов.
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