Под Екатеринбургом разрастается опасная свалка, закрытая прокуратурой с подачи депутата Вихарева

Экологическое общество: в Екатеринбурге продолжает работать закрытая свалка

Опасная свалка в Арамиле продолжает работать (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экологи из команды главы фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева обнаружили, что опасная свалка (расположена в Арамили, недалеко от аэропорта Кольцово), которую недавно закрыла прокуратура, продолжает работать. В ходе рейда активисты возглавляемого Вихаревым свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) поймали шесть грузовиков, выгружающих мусор, рассказали URA.RU в организации.

«Негодяи, превратившие огромную территорию рядом с Екатеринбургом в помойку, продолжают уничтожать экологию, откровенно нарушают закон и плюют на запреты. Мы на сдадимся и добьемся закрытия незаконно мусорного полигона», — отметил Вихарев.

Как выяснили экологи, свалка работает только ночью. Грузовики с мусором запускаются также за деньги. Это активисты узнали после вызова полиции. Сотрудники правоохранительных органов допросили трех не успевших скрыться водителей. На территорию автомобилисты заехали через КПП и заплатили наличными. Личности задержанных установлены, ведется расследование.

Впервые платную свалку экоактивисты обнаружили два года назад. О находке тут же сообщили в надзорные и правоохранительные органы. Однако природоохранная прокуратура обратила внимание на проблему только два года спустя, после произошедшего на участке крупного пожара и повторного обращения. В июле 2024 года ведомство направило исковое заявление в суд с требованием ликвидировать несанкционированную свалку.

Однако проверка общественного инспектора от минприроды Свердловской области показала, что ситуация не изменилась. В начале сентября свалку проверили сотрудники природоохранной и транспортной прокуратуры области, специалисты Инспекции охраны окружающей среды города, РЭО, служба безопасности аэропорта Кольцово вместе с орнитологами. Участок закрыли. Так как за два года свалка увеличилась в четыре раза до 20 га. Кроме пластика, канистр с горючими веществами, ее стали загружать цветными пакетами с надписями «медицинские отходы класса Б (инструменты, ткани) и В (отработанные лабораторные материалы)».

Собственником участка является бизнесмен Вадим Лукач. Сейчас он, по данным СМИ, якобы находится под следствием из-за махинаций с земельными участками.

Опасная свалка в Арамиле работает по ночам Фото: Свердловское отделение РЭО

Водителей, приехавших ночью на закрытую свалку, проверили сотрудники полиции Фото: Свердловское отделение РЭО

Личности водителей установлены, ведется расследование Фото: Свердловское отделение РЭО