Екатеринбургский девелопер будет выплачивать сотрудникам за рождение детей

В Екатеринбурге девелоперская компания Forum запустит программу поддержки семейных ценностей, продолжая инициативы 2024 года, объявленного Годом семьи. Сотрудникам за рождение детей будут выплачивать от 300 тысяч до двух миллионов рублей, сообщили URA.RU акционеры компании.
«2024 год в России был объявлен годом семьи, и мы решили продолжить эту важную инициативу в рамках нашей компании. Мы понимаем, что семья — это наша ценность и основа нашего общества, и мы хотим помочь нашим сотрудникам сохранять эту ценность и развивать ее», — сообщили представители Forum.
Для участия в программе сотрудник должен проработать в компании «Форум групп» не меньше двух лет. Критерии программы будут обновляться.
«Мы уверены, что данная инициатива станет важным первым шагом к поддержке и укреплению семей наших сотрудников. Мы ценим каждого и надеемся, что вместе мы сможем создать еще более крепкое и дружное сообщество», — рассказали представители компании.
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